Morgan rivuole la sua casa ma il nuovo proprietario chiede il doppio dell' offerta | lui lo

blogo

(Di giovedì 4 luglio 2019)da qualche tempo è protagonista di un'avventura che non trova pace: il pignoramentoa suastabilito dal Tribunale di Monza alla fine del 2017 e causato da alcune tasse non pagate. A seguito di ciò si è attivata immediatamente la solidarietà per il cantante che ha trovato conforto nell'aiuto di amici tra cui Vittorio Sgarbi che ha potuto donargli una sistemazione a Sutri dove Sgarbi è sindaco dal 2018. Vittorio Sgarbi ha trovatoIl critico d'arte ha anche chiesto che sia apposto un vincolo sull'abitazione da cui il cantautore è stato sfrattato.la suama ilil, lui lo denuncia 04 luglio 2019 11:29.