Morgan denuncia il nuovo proprietario della sua casa | “Mi ha chiesto 500mila euro subito

(Di giovedì 4 luglio 2019)hato in Procura a Monza ilsua exdi Monza, colui che se l’è aggiudicata all’asta dopo il pignoramento del Tribunale. Tramite il suo legale Roberto Iannacone, il cantante ha fatto sapere che l’acquirente si è detto disponibile a rivendergliela ma gli haoltre il doppio dell somma da lui pagata all’asta. Motivo per cuisi è sentito vittima di un tentativo di speculazione: “Vuole rivendermela per 500 milada dare, oltre il doppio di quanto pagato all’asta”, ha detto all’Ansa. “aveva offerto a questa persona un surplus per riavere la sua abitazione”, ha spiegato il suo avvocato, “grazie all’aiuto di alcuni amici avrebbe potuto riavere un immobile che per lui rappresenta il lavoro di una vita”. Ma “l’aggiudicatario ...

blogtivvu : #Morgan prova a riacquistare la sua casa ma poi denuncia il nuovo proprietario, cosa sta succedendo? - seriogeomluigi : Ma vafangulu! Morgan denuncia acquirente della sua casa pignorata: “Mi ha chiesto il doppio del prezzo per riaverla” - janlucas1971 : Sinistrati... Povero mentecatto il nuovo proprietario ha tutto il diritto di chiedere il prezzo che più gli garba,… -