Modà | il ritorno dopo 4 anni Parla Kekko | “Avevo bisogno di una pausa Avevo smesso di

(Di giovedì 4 luglio 2019) Quattrodi stop. Abbastanza, se si considera il ritmo con il quale le star (e non solo) musicali nostrane sfornano singoli e album. Questo il tempo trascorso dall’uscita dell’ultimo disco dei. E se per alcuni si tratta di un piccolo motivo di gioia, per i fan della band (tantissimi), di certo l’attesa è stata lunga. Il motivo? IldiSilvestre di riavvicinarsi alla famiglia: “Tornavo a casa e mia figlia si nascondeva dietro alle gambe della mamma.di baciare sia lei che mia moglie per paura di ammalarmi e dover saltare dei concerti”, ha raccontato il cantante al Corriere della Sera. E ha aggiunto di essere pronto ad affrontare questa nuova sfida musicale (la band sta per uscire con un nuovo album) con un atteggiamento diverso, senza l’ansia per i risultati: “Adesso capisco cosa significa portare una figlia a ...

