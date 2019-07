Miley Cyrus come Britney Spears | amiche di red latex

Miley Cyrus e Diplo hanno sostenuto Lil Nas X dopo i commenti omofobi al suo coming out : E lo stesso rapper ha usato l'ironia per farsi beffe degli haters The post Miley Cyrus e Diplo hanno sostenuto Lil Nas X dopo i commenti omofobi al suo coming out appeared first on News Mtv Italia.

Miley Cyrus è la nuova icona pop in equilibrio tra provocazioni e videoclip controversi : Continua senza sosta l’attività artistica dell’ex stellina Disney Miley Cyrus nuova icona del pop in equilibrio tra provocazioni e videoclip controversi. Dopo aver partecipato al Glastonbury Festival nel fine settimana, oggi Miley ha pubblicato il video di “Mother’s Daughter”, concepito da lei stessa e dal regista Alexandre Moors: magnetico e provocante, che sicuramente farà discutere. Il singolo “Mother’s Daughter”, che ha già ...

Miley Cyrus canta Nothing Else Matters dei Metallica a Glastonbury 2019 (audio) : Tra i fan dei Four Horsemen e Nothing Else Matters dei Metallica esiste ed insiste un rapporto di amore/odio: il brano è contenuto nello storico Black Album (1991) e compare sempre nelle scalette delle band emergenti, in quel momento in cui non si hanno a disposizione sufficienti brani di propria produzione e urge una compensazione fatta di cover e tributi. Nothing Else Matters dei Metallica è quell'arpeggio in Mi minore, quella cover che ...

Miley Cyrus si esibirà al festival musicale Sunny Hill organizzato dalla fondazione di Dua Lipa : Dal 2 al 4 agosto a Pristina

Miley Cyrus ha cantato "Back To Black" di Amy Winehouse con Mark Ronson a Glastonbury : E non solo

Un assaggio del brano di Ariana Grande - Lana Del Rey e Miley Cyrus nel trailer del reboot di Charlie’s Angels (video) : La collaborazione tra Ariana Grande, Lana Del Rey e Miley Cyrus per la colonna sonora del reboot di Charlie's Angels è ormai ufficiale: confermati i rumors sulla partnership tra le tre popstar americane, è arrivato anche il trailer del film che rivela un assaggio del brano inciso dall'inedito trio. Le interpreti hanno confermato mercoledì 26 giugno la loro collaborazione di cui si vociferava in rete ormai da qualche giorno sui social ...

Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey ti danno un assaggio della loro canzone per il film "Charlie's Angels" : Can't wait

Nick Jonas ha confuso il titolo di una canzone di Miley Cyrus con una di Demi Lovato : OPS!

Nicki Minaj ha riacceso la faida contro Miley Cyrus chiamandola "gallina perduta" : Oh oh

Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey stanno incidendo un brano per la colonna sonora di Charlie’s Angels? : Da giorni, ormai, circola in rete un rumor che vorrebbe una partnership di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey in lavorazione e pronta ad essere rilasciata. Una fonte ritenuta attendibile per aver già anticipato l'uscita dell'EP della Cyrus She's Coming ha messo in circolazione l'indiscrezione che parla di una partnership tra le tre popstar. Inizialmente l'ipotesi è parsa di scarsa credibilità, ma il fatto che alcune delle star ...

Ariana Grande e Miley Cyrus insieme in una nuova canzone? Da questi indizi sembrerebbe proprio così : Un like vale più di mille parole

Black Mirror - Netflix rilascia il video di “On a Roll” di Ashley O/Miley Cyrus : Black Mirror, Netflix rilascia il video musicale di “On a Roll”, la canzone cantata nell’episodio con Miley Cyrus.Netflix ha rilasciato i video musicale della canzone “Roll On” che il personaggio di Miley Cyrus ha cantato nel terzo episodio della quinta stagione di Black Mirror. L’episodio si intitola “Rachel, Jack e Ashley Too” ed è il più brutto della stagione, se non della serie (qui la nostra ...

Niente è cambiato! Miley Cyrus festeggia i suoi 10 anni d’amore con Liam Hemsworth : É tempo di festeggiamenti per Miley Cyrus e Liam Hemsworth, la coppia ieri, 11 giugno, ha festeggiato 10 anni di amore. La coppia più amata dei social, l’11 giugno, ha festeggiato 10 anni di amore. Ed è stata la stessa Cyrus a condividere su Twitter un’immagine di repertorio che suggella un amore, quello con il fratello del dio Thor, immutato nel tempo.-- In dieci anni molte cose sono cambiate. Sia Miley che Liam hanno dovuto ...

Miley Cyrus - dieci anni con Liam Hemsworth : «Niente è cambiato» : Miley Cyrus e Liam Hemsworth, prima uscita pubblica da sposatiMiley Cyrus e Liam Hemsworth, prima uscita pubblica da sposatiMiley Cyrus e Liam Hemsworth, prima uscita pubblica da sposatiMiley Cyrus e Liam Hemsworth, prima uscita pubblica da sposatiMiley Cyrus e Liam Hemsworth, prima uscita pubblica da sposatiNel decennale rapporto tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth, ci sono due fattori che hanno resistito intatti allo scorrere del tempo: da una ...