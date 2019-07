Migranti | naufragio al largo delle coste della Tunisia | “Solo 4 persone sopravvissute

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Solo cinquesono, mentre almeno 80 disperse“. Sono i numeri di un altro, riportato su Twitter da Alarm Phone, adi Zarzis, in. Alarm Phone cita Chamseddine Marzoug, attivista e volontarioMezzaluna rossa tunisina. Contattato dall’Ansa, Marzoug ha poi riferito che si tratta di un gommone partito dallelibiche. Dei 5 superstiti uno, originarioCosta d’Avorio, è morto in ospedale. According ton Red Crescent volunteer and activist Chamseddine Marzoug, a shipwreck occurred not far from #Zarzis in #yesterday. He told Alarm Phone that only 5 people survived while over 80 people went missing. #Europe and its #borders kill! — Alarm Phone (@alarm phone) 4 luglio 2019 Fonti locali riferiscono che sono già al lavoro Mezzaluna Rossa tunisina e Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) in ...

