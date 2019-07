Migranti | Mediterranea | salviamo gommone con 55 a bordo | non possono tornare in Libia

Migranti : Mediterranea - 'ci dirigiamo verso gommone in pericolo' : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Nave Alex si sta dirigendo verso un gommone in pericolo con 55 persone a bordo, di cui 11 donne (una incinta) e 4 bambini. L'ITMRCC Roma ha appena risposto 'Guardia Costiera libica coordina evento Sar e sta mandando motovedetta'. Devono essere salvati, non riportati in

Migranti - Mediterranea trova i resti di un naufragio-fantasma : è il relitto di un gommone : Durante le operazioni di pattugliamento la rete delle associazioni 'Mediterranea Saving Humans', con la nave 'Alex', ha avvistato in mare il relitto di un gommone. Attorno all'imbarcazione ormai semi-affondata non c'erano Migranti. Temono che possa trattarsi di un 'naufragio-fantasma', avvenuto nel silenzio.Continua a leggere

Migranti : Casarini (Mediterranea) al Consiglio Diritti Umani dell'Onu : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans è alle Nazioni Unite di Ginevra per partecipare alla 41esima sessione del Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu. Si discuterà di politiche migratorie italiane. Prevista anche la partecipazione del sindaco di Napoli Luigi De Mag

Migranti : Mediterranea - 'Si torna in mare - raggiungeremo la Sar libica' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - "Siamo partiti, Mediterranea torna in mare. Non ci siamo mai fermati, a dire il vero, perché non è sequestrando una nave che si possono fermare Mediterranea e la sua missione. Torniamo in mare quindi, anzi ci siamo già. Senza la mare Jonio, che assurdamente rimane dietr

Migranti : torna in mare Mediterranea - il veliero Alex punta verso la Libia : I volontari italiani ripartono. La barca non è attrezzata per soccorrere Migranti, potrà prestare solo primo soccorso. A bordo anche il leader di Open Arms, Oscar Camps: "Momento nero per tutta l'Europa, non solo in Italia"

Migranti - Casarini (Mediterranea) : “Presto la nostra nave tornerà in mare. Esserci è la migliore risposta a questo clima” : “Presto la nostra nave, la Mare Ionio, in questo momento sotto sequestro, tornerà in mare”. Lo ha annunciato Luca Casarini, capo missione di Mediterranea durante una conferenza stampai a Palermo a bordo della Rainbow Warrior di Greenpeace. “Salvare vite, in mare come altrove, non può essere considerato un crimine. Le ong che si occupano di attività di Ricerca e Salvataggio non dovrebbero essere criminalizzate, ma coinvolte nei ...

Migranti - Mediterranea cerca altri soldi : l'Ong punta al 5x1000 : Giuseppe De Lorenzo La Mare Jonio è sotto sequestro, ma Casarini e soci riprendono il largo. E ora per Mediterranea si apre pure il fronte del 5x1000 Sequestrata una nave, se ne fa un’altra. Mediterranea Saving Humans tra “poche ore” intende tornare al largo, nonostante la Mare Jonio abbia ancora le “ganasce” imposte dalla procura di Agrigento in seguito all'inchiesta sullo sbarco di 50 Migranti. Dopo un mese e mezzo di sequestro ...

Migranti - ong Mediterranea Saving Humans : “Torniamo in mare con imbarcazione battente bandiera italiana” : A bordo della Rainbow Warrior, la nave ammiraglia della flotta di Greenpeace, Luca Casarini, il capo missione di Mediterranea Saving Humans, ha annunciato che a breve l’organizzazione non governativa italiana tornerà in mare: “A brevissimo, questione di ore, massimo un giorno, torneremo in mare con una imbarcazione battente bandiera italiana. Credo sia la migliore risposta a chi ha fatto una guerra contro chi salva le persone”. ...

Migranti : Mediterranea - 'Autorità concedano subito approdo Sea watch per sbarco' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Sea watch sta entrando in acque italiane. Chiediamo che le autorità concedano subito l'approdo per poter sbarcare e assistere le 42 persone che da troppi giorni sono costrette in mezzo mare dopo aver subito torture e violenze in Libia e aver rischiato la vita in mare.

Migranti : Mediterranea - 'non è vero che con le Ong aumentano le partenze' : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Da quando le navi della società civile sono diventate il loro bersaglio preferito, gli odiatori seriali, leader di partito e ministri ruspisti hanno bisogno di argomenti per non sembrare solo razzisti o disumani. Spesso dicono che la presenza delle ONG sia il motivo d

Migranti : Mediterranea - 'salvare vite umane non è reato' : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - "Il ministro dell'Interno ha comunicato da poco e con grande soddisfazione di aver firmato il divieto di entrata a Sea-Watch 3, ma soprattutto alle donne, agli uomini e ai bambini che sono a bordo, soccorsi in acque internazionali mentre rischiavano la morte, in mare o

Migranti - lettera-appello di Mediterranea : "Perché questo accanimento del governo?" : 700 persone alla deriva in 24 ore nel Mediterraneo senza Ong. Una nave commerciale che ha salvato 50 Migranti verso...

Migranti : Mediterranea - 'nessuna vittima su gommone - grati a Marina militare' : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - "Apprendiamo con gioia che non ci sarebbe nessuna vittima a seguito del distress che da ieri era segnalato e che rischiava di diventare l'ennesima strage. Siamo grati all'equipaggio e al comandante della nave della Marina militare P490 Cigala Fulgosi per aver operato i