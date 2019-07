Michelle Hunziker anch’io ho subito dei ricatti e ho detto no

Michelle Hunziker e Aurora non aspettano un figlio! Lei fa chiarezza : Aurora Ramazzotti e la Hunziker non sono in dolce attesa: Michelle smentisce la notizia E’ la copertina del numero del settimanale Diva e Donna uscito in edicola oggi a recitare “Nell’estate più calda con Tomaso, Michelle Hunziker realizza il suo sogno? Aurora ed io tutte e due in dolce attesa”. Ma a smentire la notizia della presunta doppia gravidanza di Michelle Hunziker e della figlia Aurora Ramazzotti, come scrive il ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti incinta? Le parole della showgirl : Tra gli sport nazionali potrebbe entrare di diritto il dire che Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sono in dolce attesa. Non passa stagione dell’anno, infatti, in cui non si rincorrano rumor circa presunte gravidanze della showgirl e/o della figlia. Questa volta la cronaca rosa ha fatto le cose in grande e ha dato notizia di una gravidanza congiunta per mamma e figlia, ma è stata la stessa Michelle a smentire tutto con alcune stories ...

Michelle Hunziker : "Se le donne cedono ad un ricatto sessuale - diventano responsabili e non più vittime" : Il #MeToo, movimento femminista contro le molestie sessuali e la violenza sulle donne, si è diffuso verso la fine del 2017, dopo le accuse di violenza sessuale nei riguardi del produttore cinematografico statunitense Harvey Weinstein. Come ricordiamo, tra le numerosissime attrici, accusatrici di Weinstein, ci furono anche le italiane Asia Argento e Giovanna Rei.A più di un anno dalla nascita del movimento, Michelle Hunziker, intervistata dal ...

Michelle Hunziker : Ho subito ricatti ses***li. Ho detto no - chi cede è corresponsabile non vittima : Michelle Hunziker ha rilasciato una lunga intervista al settimanale 'Oggi'. La showgirl ha dichiarato di essere tra le donne che hanno subito ricatti sessuali. Ogni volta, però, si è ricordata di essere l'unica responsabile del suo destino e dunque, non ha mai ceduto: "Se lo avessi fatto sarebbe stata anche colpa mia".//Michelle Hunziker ha dichiarato che spesso le giovani donne, in un momento di fragilità e desiderose di realizzare sogni e ...

Amici Vip conduttrice - Michelle Hunziker al timone? Le news sul talent show : La conduttrice di Amici Vip è Michelle Hunziker? Il talent show delle star parte col sorriso Alla conduzione di Amici Vip potrebbe esserci la spumeggiante Michelle Hunziker, e bisogna dire che mai scelta fu tanto azzeccata vista l’ottima conduzione di cui ha dato prova ad All Together Now, la cui seconda stagione è stata confermata nonostante […] L'articolo Amici Vip conduttrice, Michelle Hunziker al timone? Le news sul talent show ...

Michelle Hunziker alla guida di Amici Vip - Alessia Marcuzzi di Temptation Island (RUMORS) : I palinsesti Mediaset 2019/2020 che sono stati presentati ieri sera, hanno confermato che nei prossimi mesi il pubblico assisterà alla messa in onda di ben due trasmissioni storiche nella loro versione Vip: Amici e Temptation Island. Il talent show ideato da Maria De Filippi, si prepara a debuttare in questa nuova veste tra la fine settembre e l'inizio di ottobre: per la conduzione, pare sia stata scelta Michelle Hunziker. A sostituire Simona ...

Michelle Hunziker in vacanza con Trussardi cavalca l'onda della felicità : Una vacanza all’insegna dell’amore e del divertimento per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La coppia, a Forte dei Marmi insieme alle piccole di casa Sole e Celeste, si gode qualche giorno di relax tra coccole e sport acquatici. Fotografata dal settimanale Diva e Donna la showgirl è più bella e sorridente che mai, e in spiaggia sfoggia curve perfette esaltate dal micro bikini arancione.

Michelle Hunziker/ "Nella vita ho subito tanti ricatti sessuali ma non ho mai ceduto : Michelle Hunziker svela ai microfoni di Oggi: "Nella vita tanti ricatti sessuali ma non ho mai ceduto, ecco perché". Le sue parole

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti incinte insieme? La smentita : Nelle scorse ore, Michelle Hunziker, con una serie di Instagram Stories, ha smentito categoricamente una notizia, riportata sul settimanale 'Diva e Donna', in edicola questa settimana. Il magazine, con un mega titolo in copertina, annuncia la gravidanza congiunta di mamma e figlia: "Nell'estate più calda con Tomaso, Michelle Hunziker realizza il suo sogno? Aurora ed io tutte e due in dolce attesa". ...

Michelle Hunziker - confessione sui ricatti ses***li subiti a cui ha detto no : Michelle Hunziker confessa di essere stata costretta a dire tanti no in vita sua di fronte a veri e propri ricatti sessuali. In una lunga intervista al settimanale Oggi, la presentatrice ha affrontato questo delicato tema:" Le giovani donne sono piene di sogni, di speranze, e sono esposte al rischio di lasciarsi infinocchiare da manipolatori che fanno promesse, le usano e le gettano via. Noi invece dobbiamo insegnare loro che col ricatto ...

Michelle Hunziker : “Quando le donne si trovano davanti a un ricatto sessuale possono e devono dire di no - altrimenti diventano corresponsabili - non più vittime” : “Le giovani donne sono piene di sogni, di speranze, e sono esposte al rischio di lasciarsi infinocchiare da manipolatori che fanno promesse, le usano e le gettano via. Noi invece dobbiamo insegnare loro che col ricatto sessuale non si arriva da nessuna parte. Diverso il discorso per le donne adulte: quando si trovano davanti a un ricatto sessuale possono e devono dire di no, altrimenti diventano corresponsabili, non più vittime“. ...

BOOM! Alessia Marcuzzi verso Temptation Island Vip 2 - Michelle Hunziker verso Amici Vip : Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi C’è un gap da colmare nei palinsesti Mediaset presentati ieri a Santa Margherita Ligure: le conduzioni di Amici Vip e Temptation Island Vip. E noi le colmiamo, in anteprima per voi, col cuore. Stando a quando ci risulta, pur non essendoci ancora nero su bianco, Michelle Hunziker sarebbe in pole per la conduzione della versione celebrity del talent di Maria De Filippi, mentre Alessia Marcuzzi potrebbe ...

Michelle Hunziker - l'orrore nel suo passato : "Ricatto sessuale - ecco come lo ho affrontato" : Ciò che Michelle Hunziker non aveva mia confidato. Un passato in cui ha subito molestie e ricatti sessuali, di cui parla in un'intervista a Oggi. "Le giovani donne sono piene di sogni, di speranze, e sono esposte al rischio di lasciarsi infinocchiare da manipolatori che fanno promesse, le usano e le

Amici Vip ... la conduttrice sarà Michelle Hunziker? : Spunta il nome della showgirl svizzera al timone della prima edizione di Amici Vip, il talent ideato da Maria De Filippi che vedrà protagonisti i vincitori delle passate edizioni. Maria De Filippi è inarrestabile. Regina incontrastata della televisione italiana, dopo aver chiuso le registrazioni del reality show Temptation Island (alla cui conduzione, al momento, c’è Fiippo Bisciglia) l'amatissima presentatrice è pronta a ripartire ...