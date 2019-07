romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2019)venerdì trovati l’ascolto lei previsioni del tempo per la giornata di domani giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni fin dal mattino sia sui rilievi che sulle pianure al pomeriggio programmi di fenomeni temporaleschi sulle Alpi che in Appennino localmente intensi quali tenderanno presta esaurirsi al centro sole prevalente al mattino su tutte le regioni locali temporali di calore al pomeriggio in Appennino è in progressivo inserimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi poi non stata al sud tempo stabile e soleggiato Al mattino al pomeriggio si rinnovano le condizioni di bel tempo comunque certo locali temporali tra Molise e Campania fenomeni in esaurimento entro sera le temperature in diminuzione al sud in aumento al nord le previsioni del tempo sono ancora del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 04-07-2019 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - quartomiglio : Seconda Edizione del TerminHill 5-7 Luglio 2019 - superboss3 : @newyorker01 Non sono a Roma, ma l’app meteo me ne dà 34. Che non sono 40. Certo, se ti metti in pieno sole.... -