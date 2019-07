Meteo | FOCUS sul tornado in Cina | le immagini del mostruoso vortice che ha seminato morte

Previsioni Meteo - FOCUS sull’ondata di caldo africano : Centro/Nord Italia verso i +40°C… e oltre! : Il fortunato motto che anima Buzz Lightyear in Toy Story, “verso l’infinito… e oltre!“, non era certo riferito all’escalation del caldo che sta interessando il nostro Pianeta, ma anche senza scomodare trend climatologici, possiamo oggi riproporlo a quello che sta succedendo nel Meteo di queste ore in Italia: l’ondata di caldo africano che è iniziata ieri con temperature elevatissime su gran parte del Paese, ...

Allerta Meteo - FOCUS su Nord Italia e Balcani - oggi pomeriggio il clou del maltempo : grandine molto grande e tornado in Pianura Padana : Allerta Meteo – Un’ondata di maltempo estremo sembra molto probabile su parti del Nord-Est Italiano e del Nord della Penisola Balcanica. Mentre la maggior parte del continente europeo è dominata da una forte dorsale, un’area di bassa pressione poco profonda ma ben definita attraversa il Nord Italia e continua verso il Nord dei Balcani durante la giornata odierna, supportando una diffusa attività convettiva. Sul Nord Atlantico è posizionata una ...

Meteo Milano - FOCUS sulla Primavera 2019 : Maggio freddo e piovoso - ma è stata una stagione calda [DATI] : Una temperatura media di +14.6°C, superiore ai 14.2°C tipici del periodo, e 200mm di pioggia contro i 252mm corrispondenti al CLINO, la media del trentennio di riferimento*. Sono questi i dati che hanno caratterizzato a Milano la Primavera Meteorologica – stagione compresa tra il 1° marzo e il 31 Maggio 2019 – secondo le rilevazioni della centralina di Milano Centro (presso la sede centrale dell’Università degli Studi di ...

Meteo - FOCUS sul violento tornado in Germania : categoria EF-2 - case danneggiate - auto ribaltate e 100 alberi sradicati [FOTO] : Come preannunciato nei giorni scorsi su MeteoWeb, il caldo sta tornando ad abbracciare un’ampia fascia dell’Europa e nei prossimi giorni scatterà l’allarme caldo anche per il Centro-Sud dell’Italia, dove nel weekend si potranno toccare i +40°C. Nonostante l’estate inizi a dare i suoi primi segni, il maltempo rimane sempre in agguato. Nelle scorse ore la Francia è stata colpita da violenti temporali, con grandine di grandi dimensioni, forti venti ...

Meteo - FOCUS sul maltempo al Nord Italia : rischio di forti venti - piogge torrenziali - grandine e tornado : Allerta Meteo – Un modello complesso prenderà forma sull’Europa nel corso del weekend. Una profonda depressione porterà condizioni di instabilità sull’Europa centrale e la Russia Nordoccidentale, mentre una dorsale è posizionata sull’Europa sudoccidentale, espandendosi gradualmente verso il Nord Atlantico e i settori occidentali del continente. In questa situazione, per il Nord Italia (area ENH nella mappa a corredo dell’articolo) esiste la ...