Mercedes-AMG - A 45 e CLA 45 ora sono anche S

(Di giovedì 4 luglio 2019) Con potenze fino a 421 CV le nuove-AMG A 45 e CLA 45le compatte di produzione più potenti di sempre. La cinque porte e la berlina con linee da coupé saranno proposte in due versioni, ricalcando limpostazione già vista sulle sportive a otto cilindri di Affalterbach. Le varianti ad alte performance della Classe A e della CLA sfruttano un nuovo quattro cilindri 2.0 turbobenzina (M139) abbinato a un cambio automatico doppia frizione a otto rapporti con trazione integrale con Drift Mode. Per il momento la Casa non ha ufficializzato i prezzi delle sportive, che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi. Normale o S. Per la prima volta,le quattro cilindri AMG saranno proposte in due versioni, normale o S. La prima dispone di 387 CV a 6.500 giri/min e di 480 Nm tra i 4.750 e i 5.000 giri/min che consentiranno alla A 45 di scattare da 0 a 100 km/h in quattro secondi netti e ...

