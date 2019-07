Mercato Juventus | il ' Gigi-day' | Buffon è tornato

CalcioMercato Juventus - Higuain più conguaglio per Zaniolo : La Juventus monitora la situazione relativa a Zaniolo: l’idea più recente è quella di uno scambio con Higuain, con conguaglio a favore della Roma.“powered by Goal”Da quel pizzino lasciato inavvertitamente (oppure no) in un ristorante ne è passato di tempo: da allora Fabio Paratici non ha smesso di seguire l’evoluzione di Nicolò Zaniolo.Il gioiello della Roma è il profilo che rispecchia tutto ciò che la Juventus chiede per un ...

CalcioMercato Juventus - De Ligt si complica : l'Ajax chiede 87 milioni : La Juventus continua il pressing per Matthijs De Ligt: l'Ajax chiede 87 milioni, più o meno la stessa cifra pagata dal Liverpool per Virgil Van Dijk. La Juventus non molla Matthijs De Ligt. Dopo aver raggiunto l'accordo con il ragazzo (quinquennale da 7,5 milioni fissi più bonus per un totale di 12), la 'Vecchia Signora' è in piena trattativa con l'Ajax per trovare una quadra sul prezzo del ...

Mercato Juventus - svolta Higuain-Roma : Paratici ad Ibiza per Icardi : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus sarebbe pronta ad aprire alla cessione di Gonzalo Higuain alla Roma tramite una strategie spiegata nel dettaglio da Paolo Bargiggia sui canali di "SportItalia": Di fatto, i bianconeri potrebbero decidere di prolungare il contratto al Pipita, in modo da spalmare l'attuale ingaggio su

CalcioMercato Juventus - si valuterebbe lo scambio Mandzukic-Darmian col Manchester United : Sono già arrivate importanti operazioni di mercato per la Juventus in questo inizio luglio: dopo Ramsey dall'Arsenal, la Juventus ha ufficializzato gli acquisti del terzino sinistro Luca Pellegrini dalla Roma e di Adrien Rabiot, centrocampista in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. In questa giornata del 4 luglio sono previste le visite mediche di Gianluigi Buffon che quindi diventerà probabilmente il secondo portiere della ...

CalcioMercato Juventus - Icardi a un prezzo irrisorio : c'è una strategia : Secondo 'Il Corriere della Sera', la Juventus avrebbe chiesto a Icardi di restare all'Inter un altro anno per poi acquistarlo a condizioni favorevoli. Alcuni sogni estivi sono destinati a rimanere tali, altri possono essere rimandati e ripresi in un secondo momento: lo sa bene la Juventus che da tempo coltiva l'idea di strappare Mauro Icardi all'Inter.Il centravanti argentino è in uscita per ...

CalcioMercato Juventus - Cancelo piace al Barcellona : può sostituire Semedo : Con Cancelo in uscita, direzione Barcellona o Manchester City, la Juventus ha già pensato al sostituto: torna di moda Darmian, nel mirino da tempo. Con le sue caratteristiche tecniche e atletiche potrebbe essere perfetto per la Premier League ma ora nel suo futuro torna a farsi sempre più insistente l'ombra della Liga (dove ha già giocato nel Valencia). Joao Cancelo è il giocatore che la Juventus ha scelto di cedere per ...

CalcioMercato Juventus : Dybala e Douglas Costa dovrebbero restare - ora tocca a Sarri : Il Calciomercato della Juventus non è solo de Ligt, o Chiesa, o Icardi, o Zaniolo. Sarri prepara la formazione 2019-2020 e, prima di inserire nel progetto i nuovi acquisti, vuole valutare con attenzione quello che ha già in rosa. I due casi più scottanti sono quelli di Douglas Costa e Dybala, nonostante le lusinghe di club provenienti soprattutto dall’estero, sembra proprio che i due rimarranno a Torino a giocarsi le proprie carte nel nuovo ...

CalcioMercato Juventus – Il Barcellona insidia il Manchester City per Cancelo : intanto si lavora ai bonus per De Ligt : Il Barcellona prova a soffiare Cancelo al Manchester City: la Juventus intanto prova a limare gli ultimi dettagli relativi ai bonus per chiudere l’affare De Ligt Juventus sempre molto attiva sul mercato, non solo degli acquist. Messi da parte gli arrivi di Pellegrini, Rabiot e Buffon degli ultimi giorni, va sistemata anche qualche cessione. Il nome caldo è quello di Cancelo, richiesto dal Manchester City che cerca di abbassare i 60 milioni ...

CalcioMercato Juventus - Icardi prende quota : Paratici a Ibiza con Wanda : La Juventus non distoglie lo sguardo da Mauro Icardi: Fabio Paratici si trovava a Ibiza dove alloggiava anche Wanda Nara, non si esclude un contatto. Il mercato è fatto anche di suggestioni, di incroci, di veri e propri incontri: non è dato a sapersi se quello tra Fabio Paratici e Wanda Nara sia effettivamente avvenuto, di sicuro c'è che i due nel pomeriggio di martedì si trovavano entrambi a Ibiza.L'agente e showgirl ...

CalcioMercato Juventus - Cancelo può salutare : pronto il sostituto : La Juventus è molto attiva in entrata, ma necessariamente dovrà fare qualche operazione in uscita. Uno dei calciatori destinati a salutare è Joao Cancelo. Sul terzino portoghese è da tempo forte l’interesse del Manchester City. Guardiola stravede per il calciatore, ma gli inglesi non hanno ancora affondato il colpo. Ecco perché potrebbe inserirsi il Barcellona, che potrebbe perdere Semedo, possibile contropartita nell’affare ...

CalcioMercato Juventus - Dybala potrebbe diventare una contropartita per arrivare a Pogba : Continuano ad arrivare notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, dopo Adrien Rabiot, il club bianconero ha intenzione di acquistare un altro centrocampista francese di altissimo livello. Stiamo parlando di Paul Pogba, il quale vorrebbe lasciare il Manchester United, dopo una stagione a dir poco tribolata. Fino al 7 luglio il centrocampista transalpino sarà in ferie, ...

CalcioMercato Juventus - Sessegnon ed Eriksen colpi per il 2020 : a parametro zero : La Juventus, dopo Ramsey e Rabiot, sta già monitorando i possibili acquisti a costo zero per l'estate del 2020. Una lista lunga, che ha fatto le fortune della Juventus di Conte prima e Allegri poi. Pirlo, Pogba, Coman, Llorente, Khedira, ed ora Ramsey e Rabiot. Quando si tratta di comprare campioni o giovani pronti a diventarlo a costo zero, i bianconeri sono sempre in prima fila. Con gli occhi già puntati al ...

CalcioMercato Juventus : Paratici vuole svaligiare la Premier League : Calciomercato Juventus: Paratici guarda al mercato inglese Il mercato estivo della Juve è appena entrato nel vivo, ma Paratici, dopo aver chiuso i colpi Rabiot e Ramsey sul mercato degli svincolati di lusso, sta preparando già diversi assalti in vista dell'appuntamento delle scadenze di contratto che matureranno il 30 giugno 2020. Il nome principale è

Mercato Juventus - Cancelo nel mirino di un top club : scavalcato il City : Mercato Juventus – Sembrava cosa fatta la cessione di Joao Cancelo al Manchester City. La trattativa per portare il portoghese in Inghilterra però ha subito una brusca frenata. I citizens hanno offerto 40 milioni più Danilo. Contropartita che alla Juventus non interessa visto che le Vecchia Signora chiede 70 milioni cash per l'ex Inter. Così