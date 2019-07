optimaitalia

(Di giovedì 4 luglio 2019) "Fumare è dannoso e mostrarlo in modo positivo sullo schermo può influenzare negativamente i giovani": con questa considerazione la piattaforma ha annunciato che sarà mostrato, con una riduzione di sigarette, sigari e tutto quanto possa indurre lo spettatore a considerare il fumodannoso di quanto sia in realtà. La presa di posizione diè arrivatala pubblicazione di unada parte di Deadline: lo studio è stato realizzato da Thruth Initiative, un'organizzazione senza scopo di lucro che si batte contro il tabagismo. Il risultato dellasui contenuti della piattaforma streaming ha evidenziato che Stranger Things, Unbreakable Kimmy Schmidt e Orange Is The New Black sono le tredicon le maggiori rappresentazione disullo schermo, secondo dati raccolti tra il 2016 e il 2017. Nel dettaglio, ci ...

OptiMagazine : Meno tabacco nelle serie #Netflix, la promessa dopo una ricerca sulle serie più 'fumose', da #StrangerThings a… - Carlo213Ge : @tabacco_y_salut @titi_il @pasconte1 Molto meno di un hard disk con il progredire dell'informatica. Film sciocco e… - LucaSambucci : Alcuni ricercatori in Germania stanno sperimentando il #crispr per creare tabacco a basso contenuto di nicotina (ch… -