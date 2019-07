Mediterranea | Salvini | Già dato divieto ingresso in acque italiane

Quel cavillo della bandiera per aggirare lo stop! Mediterranea sfida Salvini : Mediterranea carica a bordo 54 migranti. La Alex fa rotta verso Nord. Salvini: "Andate in Tunisia". Ma l'Ong lo sfida: "Porto sicuro non in base ai suoi desiderata". C'è un motivo se Mediterranea Saving Humans "non teme un nuovo caso Sea Watch". Dopo aver caricato 54 migranti a bordo della nave "Alex" sta già facendo rotta verso Nord, incurante degli avvertimenti del ministro Salvini ad andare in Tunisia. Tutto ruota attorno al fatto che la ...

L'ong Mediterranea salva 54 migranti - Salvini : 'Ora vadano in Libia' : Negli ultimi giorni si è parlato molto della vicenda della Sea Watch 3 e dell'arresto che ha interessato la capitana Carola Rackete, in seguito rilasciata. Proprio la liberazione della giovane comandante aveva innescato alcune polemiche nel mondo della politica italiana, specialmente da parte della Lega Nord e del suo segretario, nonché ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Nelle ultime ore un nuovo caso sta interessando l'Italia e, entrando ...

Mediterranea salva 54 migranti - Salvini : vada a Tunisi. Naufragio al largo della Tunisia : 80 dispersi : L'Ong Mediterranea Saving Humans su Twitter ha annunciato di aver salvato 54 migranti a bordo di un gommone in difficoltà in zona Sar libica: «Felici aver strappato 54 vite...

Migranti - in 54 salvati da Ong italiana Mediterranea. Salvini : "Vadano a Tunisi" : Tra naufraghi, ora a bordo di nave Alex, vi sarebbero 4 bambini e 11 donne tra cui tre incinte. L'Ong Mediterranea Saving...

Salvini : Mediterranea vada a Tunisi : 19.18 "Gli immigrati presi a bordo da Mediterranea sono in acque libiche, e attualmente sono più vicini di decine di miglia nautiche alla Tunisia rispetto a Lampedusa". Lo dice il ministro dell' Interno, Salvini. "Se questa ong ha davvero a cuore la salvezza degli immigrati faccia rotta nel porto sicuro più vicino, altrimenti sappia che attiveremo tutte le procedure per evitare che il traffico di esseri umani abbia l'Italia come punto di ...

Mediterranea salva 54 migranti - Salvini : vada a Tunisi. Naufragio con 80 dispersi al largo della Tunisia : L'Ong Mediterranea Saving Humans su Twitter ha annunciato di aver salvato 54 migranti a bordo di un gommone in difficoltà in zona Sar libica: «Felici aver strappato 54 vite...

Mediterranea salva 54 migranti - Salvini : vada a Tunisi. Naufragio con 80 dispersi al largo della Tunisia : L'Ong Mediterranea Saving Humans su Twitter ha annunciato di aver salvato 54 migranti a bordo di un gommone in difficoltà in zona Sar libica: «Felici aver strappato 54 vite...

Sea Watch - Matteo Salvini affonda Luca Casarini. La voce : "Così colpirà Mediterranea e le ong italiane" : Tolleranza zero anche con le "Sea Watch italiane". Sono Luca Casarini e la ong Mediterranea Saving Humans, secondo il Corriere della Sera, il prossimo obiettivo di Matteo Salvini. Il piano del Viminale, spiega Fiorenza Sarzanini, è quello di "togliere le navi per il soccorso dei migranti anche alle

Sea Watch 3 - l'armatore di Mediterranea : "Matteo Salvini odia Carola Rackete perché è donna" : Sul caso Sea Watch 3 e su Carola Rackete, di parole, commenti e opinioni, in questi giorni ne abbiamo sentiti tanti. Tantissimi. Ma uno dei più sorprendenti, in negativo, è quello dell'armatore della ong Mediterranea, Alessandro Metz, il quale parla a margine di un evento a Milano. E, in buona sosta