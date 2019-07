Mediterranea salva 54 migranti | Salvini | vada a Tunisi Naufragio al largo della Tunisia

Mediterranea salva 54 migranti. Si annuncia un nuovo caso Sea Watch : Dopo il caso della Sea Watch 3, ecco un nuovo salvataggio di migranti nel Mediterraneo che rischia di creare altrettante discussioni. La barca a vela della ong Mediterranea Saving Humans ha recuperato 54 persone che si trovavano nella zona sar libica (search and rescue, l'area di ricerca e soccorso)

Mediterranea salva 54 migranti - Salvini : vada a Tunisi. Naufragio con 80 dispersi al largo della Tunisia : L'Ong Mediterranea Saving Humans su Twitter ha annunciato di aver salvato 54 migranti a bordo di un gommone in difficoltà in zona Sar libica: «Felici aver strappato 54 vite...

Migranti : Mediterranea - 'salvare vite umane non è reato' : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - "Il ministro dell'Interno ha comunicato da poco e con grande soddisfazione di aver firmato il divieto di entrata a Sea-Watch 3, ma soprattutto alle donne, agli uomini e ai bambini che sono a bordo, soccorsi in acque internazionali mentre rischiavano la morte, in mare o