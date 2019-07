Maurizio Costanzo promuove Stefano De Martino come conduttore

Stefano De Martino in Rai/ Maurizio Costanzo : 'Spero solo non sia un addio...' : Stefano De Martino in Rai, Maurizio Costanzo approva la scelta ma commenta: 'Spero solo non sia un addio definitivo a Mediaset'

Stefano De Martino in Rai - la benedizione di Maurizio Costanzo : Dopo lunghi anni di gavetta a Mediaset, principalmente nei programmi di Maria De Filippi, Stefano De Martino sembra aver trovato la sua isola felice nella seconda rete Rai, diventandone uno dei volti di punta, con l'approvazione di Maurizio Costanzo.\\ Quella che si aprirà tra poco più di due mesi sarà una stagione ricca di impegni per Stefano De Martino, che con l'arrivo di Carlo Freccero sembra essere diventato uno dei volti di ...

Rai senza idee - ecco il programma che la salva : la sentenza di Maurizio Costanzo : Ha preso il via la nuova serie di Ieri e oggi, in onda la domenica su Raitre, alle 22.30, con la conduzione di Carlo Conti. I primi ospiti sono stati Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, da sempre amici e colleghi di radio e di teatro di Conti. Sta avendo ottimi ascolti, alle 20.30, tutti i gi

Incidente per Gabriele Costanzo! Paura per il figlio di Maria De Filippi e Maurizio : È successo qualche giorno fa ma si è saputo soltanto adesso. Nelle ultime ore, tuttavia, Gabriele Costanzo ha destato un po' di preoccupazione in entrambi i genitori. Il giovane è infatti rimasto vittima di un lieve Incidente meteorologico proprio mentre si trovava in viaggio. La sua auto è stata di fatto sommersa da un’improvvisa tempesta di grandine, come lo stesso ragazzo ha immortalato in una sua IG Storie. Nella serata di venerdì 21 giugno, ...

Uomini e Donne - Maurizio Costanzo : "La secchiata d'acqua di Tina a Gemma? In uno show televisivo - si può anche accettare..." : Il più famoso (e soprattutto discusso...) episodio che ha caratterizzato l'ultima stagione del Trono Over di Uomini e Donne, andata in onda su Canale 5, ha riguardato sicuramente la secchiata d'acqua che Tina Cipollari ha riservato a Gemma Galgani, al termine dell'ennesima registrazione trascorsa a dirsene di tutti i colori.Sui social newtork, si sono scatenati inevitabili dibattiti che hanno portato Tina Cipollari ad essere accusata anche di ...

Maurizio Costanzo contro Tina Cipollari : 'Un comportamento poco corretto da mostrare' : Il trono over di Uomini e Donne è ormai giunto al termine, ma i suoi protagonisti continuano a far parere di se. In particolar modo, a dare ancora da discutere sono i comportamenti tenuti da Tina Cipollari nei confronti Gemma Galgani. Le due donne non provano evidentemente alcuna simpatia l'una per l'altra e spesso e volentieri l'opinionista fa dei gavettoni alla dama. Se a molti telespettatori questo comportamento fa divertire, ci sono altri ...

Corrado Mantoni/ Malattia - la lotta al cancro e il ricordo di Maurizio Costanzo : Corrado Mantoni chi è? Su Canale 5 l'omaggio al conduttore a 20 anni dalla scomparsa. Causa della morte, un carcinoma polmonare

Maurizio Costanzo : Pamela Prati a Chi l'ha visto? Vittima o complice : una sentenza tombale : Come è noto, la vicenda dell' amore di Pamela Prati per uno sconosciuto o forse inesistente uomo, hanno riempito a lungo i programmi televisivi. Poi, Federica Sciarelli, con Chi l'ha visto?, mercoledì 29 maggio ha spiazzato tutti, innanzitutto invitando Pamela Prati e suscitando critiche per quell'i

Maurizio Costanzo - Montalbano è micidiale (pure senza Montalbano) : Il pubblico di Raiuno ha dimostrato, negli anni, di essere particolarmente affezionato a Luca Zingaretti e al Commissario Montalbano. Ma non basta: sono affezionati a Zingaretti come attore, tanto è vero che giovedì 30, alle 21.25 è andata in onda una miniserie, Il giudice meschino, tratta da un rom

Maurizio Costanzo : "Enrico Mentana e Bruno Vespa da record con le maratone elettorali" : È passato qualche giorno dalle Elezioni Europee e da quelle regionali e comunali, quindi possiamo dire che, ancora una volta, Enrico Mentana, con le sue "maratone" su La7, è stato decisamente molto bravo. Ha realizzato una "maratona" televisiva che è durata più o meno oltre le 20 ore. Un recordman.

Caos De Rossi - interviene anche Maurizio Costanzo : “spero che le voci su questi presunti veleni siano false” : Il conduttore televisivo si è soffermato sulla situazione relativa al Caos De Rossi, esprimendo il proprio punto di vista “Mi auguro che i presunti veleni tra De Rossi e Totti non siano veri. So solo che la Roma ha perso due giocatori non facilmente sostituibili. Voglio credere che non sia così“. Lo dice all’AdnKronos Maurizio Costanzo commentando il contenuto dell’articolo, uscito stamattina su ...

Maurizio Costanzo difende il lavoro di Laura Cremaschi : Maurizio Costanzo difende Laura Cremaschi Nella consueta rubrica di Maurizio Costanzo su Nuovo Tv, il giornalista ha voluto rispondere ad una lettrice, Alice di Roma, che ha attaccato la showgirl Laura Cremaschi affermando che nel mondo dello spettacolo non c’è rispetto per tutti coloro che lavorano seriamente e che guadagnano con sacrificio uno stipendio. Costanzo […] L'articolo Maurizio Costanzo difende il lavoro di Laura Cremaschi ...

Non è l'Arena - lo sbarco in diretta? "Cosa è accaduto davvero da Massimo Giletti" - parla Maurizio Costanzo : Il 19 maggio, domenica, Fabio Fazio con Che tempo che fa, su Raiuno, ha superato i 4 milioni di ascolto, vincendo la serata. Un buon arrivederci e anche la speranza che rimanga nella sua collocazione di sempre e non sia costretto a trasferirsi su Raidue o su Raitre. Dobbiamo accettare che Fabio Fazi