Martello in mano e grande cuore | gesto da campione di Peter Sagan | il Tour de France

sportfair

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il corridore della Bora ha interrotto il proprio allenamento per ultimare i preparativi per la prima tappa deldeUnda, anzi da vero uomo. Come pochi se ne vedono a questi livelli nello sport. Il protagonista èche, nonostante fosse impegnato ad allenarsi in vista delde, ha deciso di posare la bici e mettersi a… costruire una struttura da utilizzare nella prima tappa dellaBoucle.in, sorrisocosì e via a faticare sotto il sole, strappando una risata a tutti quegli operai che mai si sarebbero aspettati di veder sudare con loro lo slovacco pluridel mondo. Ma il ciclismo è questo, uno sport sorprendente che regala sempre spunti per riflettere, utili a comprendere come anche un piccolopossa valere tanto per coloro che lo ricevono.è così, spontaneo e genuino. Un...

ALBERTOALBY5 : UNA DOMANDA? Se un COGLIONE, magari capo OFFICINA ti dice di mettere la mano sotto l’incudine mentre il maniscalco… - selviculture : Un'occasione per chi vuole fare un po' di pratica e passare una settimana in bosco, motosega e martello alla mano:… - laura12ottobre : Renzo ama raccontare le sue avventure ed elencare le cose che ha imparato, tra cui non mettersi nei tumulti, non be… -