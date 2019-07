Mani della ' ndrangheta su Malpensa | 34 arresti in 9 province

Le Mani della 'ndrangheta sui parcheggi a Malpensa : Francesca Bernasconi L'organizzazione era riuscita anche a infiltrarsi nella politica locale: in manette anche un cosigliere comunale Le mani della 'ndrangheta volano fino a Malpensa. È quanto emerso dall'operazione in corso da questa mattina, che vede impiegati 400 carabinieri, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 35 persone. Le accuse sono quelle di associazione di tipo mafioso, ...

Softball - Europei 2019 : Italia ancora corsara - con la Grecia è 11-0. DoMani l’inizio della terza fase : L’Italia, con una prova di grande autorità, inserisce il proprio nome nell’elenco delle partecipanti alla terza fase degli Europei 2019. Le azzurre del manager Enrico Obletter, a Ostrava, in Repubblica Ceca, non lasciano scampo alla Grecia, superata con un chiaro 11-0 in una partita durata soltanto quattro inning. La squadra Italiana chiude da seconda il girone F, dietro all’Olanda, e si appresta dunque a vivere la terza fase: ...

Mattarella a Salisburgo - Manifestanti in favore della comandante della SeaWatch 3 : “Libertà per Carola!”, è solo uno degli slogan che campeggia su cartelloni e striscioni a Salisburgo. Nella città austriaca oggi si è svolta una manifestazione, totalmente pacifica, per la liberazione di Carola Rackete, comandante della nave Ong SeaWatch 3, al momento agli arresti domiciliari in un’abitazione privata ad Agrigento....Continua a leggere

Carola Rackete è libera - il gip non convalida l'arresto della capitana della Sea Watch 3. Salvini : «La rispediamo in GerMania» : Carola Rackete è libera. Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura...

Allerta meteo della Protezione Civile per forti temporali al Nord doMani 3 Luglio : Il transito di aria più fresca in quota sul Nord Italia determinerà nella giornata di domani una marcata instabilità atmosferica con temporali anche di forte intensità sulle regioni...

Chi è von der Leyen - ministro della Difesa in GerMania in pole per la Commissione Ue : La sensazione è che alla fine, in queste ore di trattative febbrili e concitate a Bruxelles, in occasione della riunione straordinaria del Consiglio europeo tra i capi...

La GerMania accoglierà 12 migranti della Sea Watch : La Germania accoglierà un terzo dei migranti a bordo della Sea Watch. Lo riferisce lo Spiegel online. Si tratta di una dozzina di persone La Francia alcuni giorni fa si è detta pronta ad accogliere “10 persone bisognose di protezione tra quelle sbarcate dalla Sea Watch 3, al pari di altri partner europei che hanno preso simili impegni”, come affermato dal ministro dell’Interno francese Christophe ...

Semifinali - l’ora della verità scatta stanotte e prosegue doMani : scattano stanotte le Semifinali della Copa América: nella prima si sfideranno Brasile e Argentina in una sorta di finale anticipata mentre domani notte il Cile, campione in carica, contro la sorpresa Perù.Copa América, Brasile, Argentina, Cile, Perù / Alle 2.30 di stanotte (ora italiana) i padroni di casa del Brasile cercheranno di battere gli “odiati” rivali argentini davanti al loro pubblico. Contro il Paraguay ci sono voluti i ...

Calciomercato Roma - ok della Juventus per Higuain : adesso è tutto nelle Mani del Pipita : Calciomercato Roma – Dopo le cessioni si pensa agli acquisti. nelle ultime ore la Roma ha definito la cessione del difensore Manolas, una perdita importante che però dovrebbe essere subito rimpiazzata, vicino infatti l’arrivo di Mancini dall’Atalanta, per il centrocampo è arrivato Diawara tramite lo scambio proprio con il greco ed adesso tutte le attenzioni sono rivolta ormai all’attacco. Considerando la cessione di ...

Hong Kong - Manifestanti occupano Parlamento/ Video - cariche della polizia : Hong Kong, proteste contro legge sulle estradizioni in Cina: manifestanti occupano il Parlamento, polizia riprende il controllo dopo cariche. Il Video

Hong Kong - scontri e proteste nel giorno dell’anniversario della riunificazione con la Cina : Manifestanti fanno irruzione in Parlamento : Sono passati 22 anni dal passaggio di Hong Kong sotto la sovranità cinese. Oggi, nel giorno dell’anniversario della riunificazione, nell’ex colonia britannica sono riprese le proteste contro la proposta di legge sulle estradizioni. Nelle principali strade intorno al Parlamento e alle sedi governative, dove questa mattina si è tenuta la cerimonia dell’alzabandiera, ci sono stati scontri e la polizia in tenuta antisommossa è ...

L'aspra disputa tra Italia e GerMania sulla scarcerazione della comandante Rackete : "Il capitano della Sea Watch era in forte difficoltà quindi mi aspetto che Bruxelles mandi un chiaro messaggio e ne chieda l'immediato rilascio". Di primo mattino il ministro dello Sviluppo tedesco, Gerd Mueller, in un'intervista al quotidiano bavarese Passauer Neue Presse, entra nella vicenda di Carola Ratecke chiedendone così la liberazione. Il politico della Csu, alleato bavarese della Cdu della cancelliera tedesca Angela Merkel, ha ...

Europeo Under 21 - la Spagna si prende il quinto titolo della sua storia : battuta in finale la GerMania 2-1 : Le ‘Furie Rosse’ vincono l’Europeo Under 21, battendo in finale la Germania con il punteggio di 2-1: in gol anche Fabian Ruiz La Spagna è campione d’Europa Under 21, le ‘Furie Rosse’ stendono in finale la Germania e festeggiano così il quinto titolo Europeo della propria storia. Paola Garbuio/LaPresse Match a senso unico a Udine, con gli spagnoli che passano in vantaggio con Fabian Ruiz, abile a battere ...

Sea Watch - Paolo Becchi : "Ingerenza inaccettabile da parte della GerMania. Elisabetta Trenta grande assente" : Si parla tanto di Unione europea e di partner europei, ma poi ognuno fa i cavoli suoi e ti pugnalano pure alle spalle. L' ultima testimonianza è rappresentata dalla totale assenza della Ue nella gestione di quaranta migranti sulla nave Sea Watch. Ma fosse solo questo il problema. Ormai ci siamo abit