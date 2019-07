Maltempo in Lombardia | danni per milioni dalla grandine

Maltempo - la situazione meteo migliora in Lombardia dopo i nubifragi di stamattina : Stanno migliorando le condizioni meteorologiche in Lombardia, dopo le forti piogge e grandinate che questa mattina hanno colpito Milano e il suo hinterland. Nel pomeriggio, secondo le previsioni dell’Arpa, l’agenzia regionale per l’ambiente, la nuvolosità rimane diffusa, in graduale dissolvimento verso il tardo pomeriggio e la sera, salvo addensamenti sui rilievi e parte della pianura orientale. Precipitazioni da deboli a ...

Maltempo : condizioni meteo in miglioramento in Lombardia : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Stanno migliorando le condizioni meteorologiche in Lombardia, dopo le forti piogge e grandinate che questa mattina hanno colpito Milano e il suo hinterland. Nel pomeriggio, secondo le previsioni dell'Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente, la nuvolosità rimane diffusa

Il Maltempo colpisce Piemonte e Lombardia. Esonda il Seveso. Una vittima : Il primo giorno d’estate è caratterizzato da piogge e temporali al Nord. Grandinate a Milano, dove è Esondato il fiume Seveso. Allarme frana in Valtellina dove sono state evacuate 150 persone, mentre un uomo è morto a Villarfocchiardo nel torinese e il corpo è stato ritrovato lungo il torrente amonte della borgata, in una zona interessata nelle scorse ore da forti temporali. Temperature giù di 10 gradi in ...

Pesante Maltempo in atto in Lombardia : disagi e allagamenti su mezza regione : La perturbazione di origine atlantica in atto sull'Italia settentrionale sta dispensando i primi intensi fenomeni nel corso della mattinata odierna. Abbondanti precipitazioni accompagnate da...

Maltempo estremo al Nord - temporali come “bombe” in Lombardia : nubifragi - grandine e freddo - Milano allagata [LIVE] : Si intensifica il Maltempo che sta colpendo la Lombardia. Violenti temporali si sono abbattuti nelle ultime ore nei dintorni di Bergamo, dove la temperatura è crollata addirittura a +13°C e sono caduti 104mm di pioggia ad Ambivere e 90mm a Mapello. Nella Brianza e a Milano gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto 97mm a Monza, 92mm a Villasanta, 88mm a Nova Milanese, 80mm a Milano San Leonardo, 76mm a Vimodrone e Cinisello Balsamo. Alle 11.15 ...

Maltempo Lombardia : allarme frane in Valtellina - 150 persone evacuate : A seguito dell’ondata di Maltempo della scorsa settimana, torna a preoccupare la frana di Canargo in Val Lesina, a circa 900 metri di quota, nel comune di Delebio (Sondrio): il sindaco Erica Alberti, nella serata di ieri, ha emesso un’ordinanza di evacuazione per circa 150 persone, e altre 250 (tra cui un centinaio nel comune di Andalo ) sono pronte ad abbandonare le proprie case in caso di peggioramento della situazione. Lo ...

Maltempo Lombardia : nubifragio e grandinata su Milano : Intorno alle 9 un nubifragio si è abbattuto su Milano e hinterland metropolitano, accompagnato anche da una grandinata. Tombini e cantine si sono allagate e sono numerose le richieste di intervento giunte ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale. Il centro meteo della Regione Lombardia ieri ha emanato un’allerta meteo in codice giallo per rischio temporali forti. L’amministrazione ha disposto l’attivazione del centro operativo ...

Maltempo Lombardia : danni per oltre 40 milioni di euro : A seguito dell’ondata di Maltempo delle scorse settimane, in Lombardia “le situazioni ancora critiche sono tre: Valsassina e Valvarrone per la provincia di Lecco e la bassa Val Camonica”, secondo Andrea Zacconi, dirigente dell’Unità organizzativa della Protezione Civile regionale. “Oggi scade il giorno per la conta dei danni che arriva, nell’insieme per gli eventi in Val Camonica, Val Chiavenna e soprattutto ...

Maltempo Lombardia : Protezione Civile ancora al lavoro nel Lecchese : La Protezione Civile di Milano sta operando nei Comuni dell’alto lago di Como colpiti dal Maltempo che, nella notte tra l’11 e il 12 giugno, ha provocato allagamenti e smottamenti nell’area del Lecchese. A Dervio, nonostante le 800 persone inizialmente evacuate siano tornate nelle proprie case, le condizioni delle strade e delle abitazioni sono ancora critiche. “Il Comune di Milano – ha spiegato il vicesindaco Anna ...

Maltempo Lombardia : Fontana firma la richiesta dello stato di emergenza : Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha formalizzato oggi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta dello ‘stato di emergenza’ per il Maltempo che ha colpito la Lombardia a maggio e giugno. “La conta dei danni – ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni – è appena iniziata e nei prossimi giorni avremo una prima vera stima attraverso le ...

Maltempo Lombardia : Fontana firma la richiesta lo stato di emergenza : Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha formalizzato oggi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta dello ‘stato di emergenza’ per il Maltempo che ha colpito la Lombardia a maggio e giugno. “La conta dei danni – ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni – è appena iniziata e nei prossimi giorni avremo una prima vera stima attraverso le ...

Maltempo : Regione Lombardia chiederà stato emergenza per zone colpite (2) : (AdnKronos) - L'assessore ha sottolineato che "ora occorre procedere il più celermente possibile al ripristino della normalità e contestualmente alla stima dei danni. Abbiamo perciò invitato i Comuni a inserire al più presto le schede nel sistema regionale e a segnalare situazione per situazione pun

Maltempo : Regione Lombardia chiederà stato emergenza per zone colpite : Milano, 13 giu. (AdnKronos) - Regione Lombardia chiederà al governo lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi di Maltempo degli ultimi giorni. Lo ha dichiarato oggi l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, nel corso della riunione tecnica e di coordinam

Maltempo in Lombardia - l’esortazione di Confedilizia : “E’ inaccettabile - uno scandalo ogni giorno di più” : ”La Lombardia è sott’acqua. Frane, smottamenti, allagamenti, danni alle coltivazioni, chiusure di strade e, soprattutto, evacuazione di un migliaio di cittadini”. ”È evidente che il sistema dei Consorzi di bonifica non funziona”. Ad affermarlo in una nota è il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani. Inoltre aggiunge ”E’ inaccettabile”. ”Non è possibile che ogni volta che viene un ...