“Ma che succede?” Sophia Loren così per strada | la foto genera preoccupazione

caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2019)come nessuno l’aveva mai vista. Trasandata, con i capelli bianchi e soprattutto in sedia a rotelle. Uno choc per i fan della diva italiana più amata nel mondo. La, è stata avvistata “in queste condizioni” a Bari, al porticciolo di Santo Spirito nel quartiere costiero a nord della città. Quando l’hanno vista, in tanti si sono incuriositi e si sono avvicinati: lì per lì non si erano resi conto che si trattasse di lei. E infatti chi la poteva riconoscere in quel modo? Noi siamo abituati a vederla sempre bella, perfetta e curata. Non bella, bellissima. Anche considerando cheè nata nel 1934. Quindi ha la sua età, divinamente portata. Laè nata a Roma ma è cresciuta a Pozzuoli e, prima di diventare la diva che è oggi, ha intrapreso tante strade. Quando era ancora Sofia Lazzaro, ha partecipato a concorsi di bellezza, fattoromanzi, recitato piccole ...

DavidSassoli : In tanti, probabilmente per affetto, hanno scritto che la mia elezione a Presidente del #ParlamentoEuropeo riscatte… - marcofurfaro : La Gip ha smontato tutto, pezzo per pezzo, le stupidaggini di Salvini: 'non c'è reato', 'Libia e Tunisia non sono p… - Capezzone : Altre dieci righe di motivazione e la gip proponeva direttamente un premio per la #capitana #SeaWatch. Coppa speron… -