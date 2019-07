L' ultima corsa della leggenda Iacocca L' italo-americano che salvò l' auto Usa

Giro di Svizzera – A Carthy l’ultima tappa : Egan Bernal si aggiudica la corsa elvetica : Carthy è il vincitore dell’ultima tappa del Giro di Svizzera, ma gli applausi sono tutti per Egan Bernal, che si è aggiudicato la classifica generale In attesa del secondo grande Giro della stagione, il Tour de France, che purtroppo avrà due grandi assenti, Froome e Dumoulin, i ciclisti stanno regalando spettacolo in sella alle loro bici. Si è concluso oggi il Giro di Svizzera, che ha visto Bernal trionfare nella classifica generale. ...

Giro di Svizzera 2019 : impresa solitaria di Hugh Carthy nell’ultima tappa - Egan Bernal conquista la corsa : impresa straordinaria di Hugh Carthy che trionfa nell’ultima tappa del Giro di Svizzera 2019 al termine di una fuga solitaria partita nei primi chilometri. Il 24enne della EF Education First, che era già stato protagonista al Giro d’Italia, ha attacco all’imbocco della prima salita e ha mantenuto sempre un ritmo elevatissimo, diventando irraggiungibile per tutti e trionfando così in solitaria sul traguardo di Goms. In classifica generale si ...

Giro del Delfinato 2019 : trionfo per van Baarle nell’ultima tappa. Corsa a Jakob Fuglsang : Va a chiudersi con una frazione breve ed insidiosa il Giro del Delfinato 2019: nell’ottava ed ultima tappa con partenza da Cluses ed arrivo in quel di Champéry è ancora una volta un olandese del Team INEOS ad esultare. Da Wout Poels a Dylan van Baarle: trionfo in volata per 27enne andato in fuga sin da inizio gara. Può gioire anche Jakob Fuglsang che centra il secondo trionfo nella Corsa a tappe transalpina: nessuna difficoltà per il ...

L'ultima corsa di Gabe Grunewald commuove la rete : La sua corsa sta per giungere al termine, ma la ex mezzofondista americana Gabriele 'Gabe' Anderson Grunewald una vittoria l'ha riportata: è diventata il simbolo della combattente che non si arrende mai, in grado di dare coraggio ed essere esempio per migliaia di persone e colleghi che l'hanno vista affrontare con grande coraggio la malattia che la sta consumando. Dopo una lotta col tumore che sembrava sconfitto nel 2016 e invece ...

Corsa salvezza - l’ultima giornata è uno spettacolo : tutte le combinazioni : Come nel migliore dei film, il campionato italiano ha deciso di regalarci le grandi emozioni nel finale, all’ultimo giro di boa. Weekend di spettacolo, il prossimo. I risultati di ieri, infatti, tengono ancora tutto aperto per quanto riguarda la Corsa alla Champions e alla salvezza. E ne vedremo delle belle. Alla faccia di chi pensava che, con lo Scudetto conquistato dalla Juve già da tempo e con due posti in B già decisi, la Serie A ...