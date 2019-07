Luca Marinelli | Miriam Leone e Valerio Mastandrea nel film su Diabolik

Il Diabolik dei Manetti Bros sarà con Luca Marinelli - Miriam Leone e Valerio Mastandrea : “Diabolik è un fumetto italiano, un mito dell’immaginario collettivo, e abbiamo fortemente voluto che il cast fosse al cento per cento italiano", spiegano Antonio e Marco Manetti introducendo il cast dell'adattamento cinematografico del personaggio cult creato da Angela e Luciana Giussani. "Nello scegliere i protagonisti non ci siamo basati sulla sola somiglianza, ma abbiamo cercato e trovato attori bravi, in grado di comunicare le ...

La nuova impresa di Luca Marinelli : reciterà con Charlize Theron in "The Old Guard" - : Marina Lanzone L'attore ha fatto grandi passi avanti: dopo un David di Donatello e un Premio Pasinetti, Luca Marinelli è pronto per Hollywood. Sarà nel cast del nuovo film prodotto da Netflix Dopo esser stato lo Zingaro in "Lo chiamavano Jeeg Robot" e Fabrizio De Andrè nel "Principe Libero", Luca Marinelli è pronto per Hollywood. Il giovane attore italiano è certamente uno dei più talentuosi della sua generazione (ha già vinto il ...

