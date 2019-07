Lontani da Putin | lontani da Dio

huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Il centro ripulito per la visita di? Eccerto, ma là l’immondizia che c’è da queste parti non la troverai mai, ma di che parliamo?”. Quanto l’allarme rifiuti esploso in questi giorni, complice anche l’arrivo del presidente russo, abbia allungato la distanza tra il cuore di Roma e le sue periferie lo si capisce dalla considerazione di quest’uomo che sta piantando delle palme nel giardino condominiale “perché così magari crescendo coprono pure la sporcizia”. Pochi denti, zazzera sale e pepe su una faccia da ragazzino, vive a Torre Maura, in una delle palazzine popolari dell’Isveur che affaccia su via dei Codirossoni, accanto al centro di accoglienza in cui agli inizi di aprile il Campidoglio aveva deciso di trasferire una settantina di persone rom, salvo poi fare dietrofront dopo i presidi e le ...

LindaLaPosta : Putin day. Tenersi lontani da centro storico e Vaticano. - franca_fm : Non fategli vedere le nostre stazioni...anche quelle della metropolitana....e speriamo che i cinghiali e gabbiani s… - DanielaColi2 : Abe e Putin lanciano nuovi progetti economici bilaterali, ma nessun progresso sulle isole Hokkado. Giappone e Russi… -