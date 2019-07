L' Ong di Casarini ruba migranti alla Libia E li carica sulla barca a vela

ilgiornale

(Di giovedì 4 luglio 2019) Giuseppe De Lorenzo Mediterranea interviene dopo la segnalazione arrivata darm Phone. Salvini: "È in acque libiche, vada a Tunisi" Detto, fatto. Il veliero di Mediterranea Saving Humans "strappa" altriGuardia Costiera libica. L'Ong italiana ha appenato a bordo 55 persone da un barcone al largo della. I disperati sono dunque accalcati"Alex", la"da crociera" da 20 metri che da ieri pattuglia la zona Sar di competenza attribuita. Stamattina l'Ong su Twitter informava i follower delle mancate segnalazioni di barconi in difficoltà. Ma non ha dovuto attendere molto. Intorno alle 15.45rm Phone, il servizio che raccoglie le richieste di aiuto, riceve la chiamata da una "in pericolo proveniente d". Immediatamente informa le autorità e, ovviamente, Mediterranea che subito si dirige verso il "gommone in ...

SkyTG24 : 'Tra poche ore torneremo in mare battendo bandiera italiana. Credo che sia la miglior risposta a chi sta facendo la… - LegaSalvini : CASARINI: 'PAGHEREMO LA MULTA PER L'ONG DI SEA WATCH' - PolincoItalia : Il ministro Salvini affonda il teppista Casarini: il Viminale studia un piano per togliere le navi alle Ong italian… -