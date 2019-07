LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 4 luglio Martina Fusini porta alla vittoria

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Il nostrotermina qui, grazie per averci seguito anche oggi. Appuntamentoprossima, buona serata da OA Sport. 22.57 CALCIO FEMMINILE – Ottava rete della Corea del Nord, al 92′ in gol Hong: con il Sudafrica finisce 8-0. 22.55 – CALCIO FEMMINILE – Finisce qui!!!!! USA-Italia 1-2, le azzurre sono ancora in corsa per i quarti di finale!!! 22.52 – CALCIO FEMMINILE – Siamo nei minuto di recupero, le azzurre stringono i denti! 22.47 – CALCIO FEMMINILE – Resiste l’Italia e difende il vantaggio. 22.40 – CALCIO FEMMINILE – Minuto 80 di gara, cambi per le statunitensiricerca del pari. 22.37 – CALCIO FEMMINILE – Punteggi invariati, tra le nordcoreane da segnalare la cinquina di Ri. 22.32 – CALCIO FEMMINILE – Siamo al 73′ ...

usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 4 luglio. Cusinato bronzo (sub iudice) nei 400 misti quattro medaglie dal nuoto… - zazoomblog : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 4 luglio. Italia sconfitta dal Canada nel basket maschile azzurre raggi… - zazoomblog : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 4 luglio. Cusinato bronzo (sub iudice) nei 400 misti quattro medaglie d… -