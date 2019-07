LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 4 luglio Italia a caccia delle prime

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.20 NUOTO – Decimo tempo per l’azzurra Federica Greco che si qualifica per le semifinali dei 50 farfalla a pari merito con la tedesca Hopink. Appena possibile pubblicheremo l’elencosemifinaliste 10.14 NUOTO – In corso le batterie dei 50 farfalla donne, non c’è al via Silvia Scalia, che ha rinunciato ad una specialità non sua 9.58 NUOTO – Ciampi e Zuin sono in finale nei 400 stile libero rispettivamente con quinto e settimo. In finale Johansson (Swe), Nikitin (Rus), Freeman (Usa), Yoshida (Jpn), Ciampi (Ita), Yeadon (Usa), Zuin (Ita), Pulsson 9.52 NUOTO – Per Matteo Ciampi nella batteria dei 400 stile 3’50″99, Zuin ha chiuso 3’51″36 9.47 NUOTO – Mattia Zuin e Matteo Ciampi al via nella penultima batteria dei 400 stile 9.40 NUOTO – Chiediamo scusa ai ...

