LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 4 luglio Bronzo per Gabriele Auber! Prima

(Di giovedì 4 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.59 TUFFI – Finisce così, non è abbastanza l’ultimo eccezionale tuffo della canadese Dick che chiude a 3 punti dal podio! Messico – Corea – Gran Bretagna con Estrella, Cho (281.25) e McArthur (267.95) che conquistano le medaglie. Ottava Flavia Pallotta con 251.35 15.57 TUFFI – Non fa sconti Alexadra Estrella che domina la gara con un altro 72.00! 327 il totale per la messicana e sarà ampiamente ORO. 15.56 TUFFI – Grandissimo 60.90 della coreana Cho che va in testa provvisoria! 15.54 TUFFI – Non buona la chiusura della britnnica McArthur ma potrebbe tenere la posizione da podio visto che resta davanti alla cinese. 15.53 TUFFI – La cinese Jinjing Jiao autrice di un’ottima esecuzione che le vale 67.7 e qualche chance per una medaglia. 15.51 TUFFI – Si chiama fuori dal ...

