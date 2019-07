LIVE Italia-Turchia 0-2 volley femminile - Final Six Nations League in DIRETTA. Azzurre inguardabili nel secondo set : 15-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 In rete il primo tempo di Chirichella. Che disastro l’Italia 0-2 Out l’attacco di Pietrini 0-1 Il muro della Turchia 14.27: Italia irriconoscibile, inguardabile, lontanissima parente della squadra che aveva affrontato le qualificazioni. Non può bastare una decina di giorni lontano dal campo per spiegare una prestazione così negativa delle Azzurre che devono cercare tutte le ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Bronzo per Gabriele Auber! Prima medaglia per l’Italia nel trampolino da 1 metro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06 TUFFI – Ottimo tuffo di Frithjof Seidel che supera il nostro Auber all’ultimo tuffo, per l’azzurro un fantastico Bronzo. 14.05 TUFFI – Gabriele AUBER SUL PODIO!!!! L’azzurro ha superato Lube ora bisogna attendere l’altro tedesco per scoprire il metallo. 14.03 TUFFI – La penultima rotazione si chiude con Liu Chengming 324.20, dietro di lui il ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia a caccia delle prime medaglie! Cusinato in finale per un soffio nei 400 misti. Zuin e Ciampi ok nei 400 stile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 NUOTO – Deludente e preoccupante sesto tempo di Ilaria Cusinato nei 400 misti: in finale con 4’45″21. Fuori dalla finale Carlotta Toni con 4’51″99 11.05 TIRO A SEGNO – Fra poco in pedana Alessandra Luciani per la sessione di qualificazione della carabina 10 metri femminile 11.01 NUOTO – Questa l’ultima batteria dei 100 dorso uomini: 10.55 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia a caccia delle prime medaglie! Zuin e Ciampi in finale nei 400 stile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.20 NUOTO – Decimo tempo per l’azzurra Federica Greco che si qualifica per le semifinali dei 50 farfalla a pari merito con la tedesca Hopink. Appena possibile pubblicheremo l’elenco delle semifinaliste 10.14 NUOTO – In corso le batterie dei 50 farfalla donne, non c’è al via Silvia Scalia, che ha rinunciato ad una specialità non sua 9.58 NUOTO – Ciampi e ...

LIVE Italia-Turchia volley femminile - Final Six Nations League in DIRETTA : le azzurre debuttano contro Guidetti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Turchia – La presentazione della Final Six di Nations League – Il programma dettagliato della partita Buongiorno agli appassionati di volley e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, debutto dell’Italia nella Final six di Nations League 2019 di volley femminile. La formazione guidata da Davide Mazzanti sfiderà la squadra allenata da Ettore ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia a caccia delle prime medaglie! Si inizia con tiro a segno - ginnastica e nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.55 Il primo titolo delle Universiadi 2019 verrà assegnato a partire dalle 12 con la finale del metro femminile, mentre a seguire inizieranno i tornei di scherma: spada femminile con Eleonora De Marchi, Nicol Foietta, Roberta Marzani e di sciabola maschile con Dario Cavaliere, Francesco D’Armiento, Matteo Neri 8.53: Dalle 11 irrompe anche il Judo con le categorie -70 kg femminili, +70 kg ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Italia a caccia delle prime medaglie! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di gare (4 luglio) – Gli azzurri in gara (4 luglio) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di gare delle Universiadi 2019 a Napoli. Si apre la competizione multisportiva internazionale riservata agli iscritti agli Atenei di tutto il mondo in maniera sostanziale a partire da oggi. Un programma ricco di impegni e di specialità nelle quali i nostri portacolori ...

LIVE Italia-Turchia - Nations League volley femminile in DIRETTA : orario - tv - streaming e programma : L’Italia è pronta per affrontare la Turchia nel suo match d’esordio nella Final Six della Nations League 2019 di volley femminile: oggi giovedì 4 luglio, alle ore 13.30, le azzurre scenderanno in campo a Nanchino (Cina) per fronteggiare la compagine di coach Guidetti che ieri ha sconfitto la Cina B. La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico ma dovrà stare particolarmente attenta contro la formazione anatolica che ha ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : dalle 21.00 la cerimonia d’apertura con Ilaria Cusinato portabandiera dell’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Si tratta dell’undicesima edizione delle Olimpiadi Universitarie (la quinta estiva, sono 6 quelle invernali) ospitata dall’Italia, di cui l’ultima risale al 2013 sulle nevi del Trentino (l’ultima Universiade estiva italiana si disputò invece nel 1997 in Sicilia). 20.35 Si sono già disputate negli ultimi due giorni le prime gare della manifestazione, ma la ...

LIVE Italia-Russia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 33-29 - Zandalasini trascina l’Italia a metà partita con 13 punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 13; RUSSIA: Vadeeva 10 Sbaglia il tiro da lontanissimo Francesca Dotto, ma l’Italia conclude in vantaggio i primi, ottimi venti minuti con il punteggio di 33-29! La Russia cerca l’ultimo tiro, ma c’è una banale infrazione di campo nel passaggio indietro di Shilova per Vadeeva, rimessa Italia 33-29 2/2 Fedorenkova, 40 secondi per chiudere ...

LIVE Italia-Russia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 24-24 - grande equilibrio a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27-25 1/2 Zandalasini Tira cadendo indietro Zandalasini, girandosi, e ottiene il fallo di Vieru sfruttando, nella sostanza, l’immensa altezza della sua dirimpettaia. Liberi. 0/2 Leshkovtseva Cerca la penetrazione Leshkovtseva, c’è il fallo di Sottana, ed è il secondo. L’Italia esaurisce il bonus, in lunetta la russa. 3’27” all’intervallo 26-25 CINILI DALLA ...

LIVE Italia-Russia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 17-17 - a fine primo quarto è perfetta parità a Belgrado : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-17! PENNA DA TRE! E cominciamo anche a prendere qualche rimbalzo in più con Cubaj anche se Vadeeva è ancora in panchina Inizia il secondo quarto, con un lato curioso: nel primo zero falli Russia, due Italia (negli ultimi sette secondi per cercare di non far tirare le nostre avversarie) TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 6; RUSSIA: Vadeeva 8 17-17 Gran canestro dalla media di Maiga che ...

LIVE Italia-Russia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 9-10 - dopo metà primo quarto è azzurre contro Vadeeva : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-15 BELLISSIMA TRANSIZIONE VELOCE AZZURRA! Penna appoggia e segna! Ultimo minuto del primo quarto 15-15 Levchenko da tre punti dall’angolo dopo un’ottima circolazione Spettacolare finta di Francesca Dotto che lascia sul posto Vieru, ma il sottomano non entra 15-12 ELISA PENNA! ANCHE LEI DA TRE! SORPASSO ITALIA! 2’35” a fine primo quarto 12-12 DI NUOVO ZANDA DA TRE! ...

LIVE Italia-Russia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : comincia la sfida di Belgrado! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Primi due punti di Vadeeva. Si soffre parecchio a rimbalzo contro di lei e Musina Andrè tiene bene contro Vadeeva che sbaglia, poi palla persa nel tentativo di trovare Sottana Primo possesso Russia 20:30 I due quintetti fanno ingresso sul parquet dell’immensa Stark Arena, si sta per alzare la palla a due! 20:29 QUINTETTI – ITALIA: F. Dotto Sottana Zandalasini Penna Andrè; ...