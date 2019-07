LIVE Berrettini-Baghdatis 6-1 3-2 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | equilibrio nel secondo set

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Federer e Barty. Fuori Kerber! Nadal-Kyrgios e Serena Williams un set pari - Berrettini avanti - Fognini indietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...

LIVE Berrettini-Baghdatis 6-1 0-1 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : dominio del romano nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Due ace uno più potente dell’altro di Berrettini e tre palle dell’1-1 in questo secondo set 15-0 Ottima accelerazione di dritto di Berrettini dopo un servizio potentissimo 1-0 per Baghdatis che si impone in questo primo game del secondo set. Berrettini al servizio 40-15 Esagera Berrettini con una palla corta molto complicata vista la zona di campo in cui era 30-15 Servizio ad ...

LIVE Berrettini-Baghdatis 4-1 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : avvio folgorante del romano nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Prima solida al centro di Baghdatis che annulla la prima palla break 0-40 Tre palle break per Berrettini! Cross di dritto in corridoio di Baghdatis lento in uscita dal servizio 0-30 Brutto errore con il dritto di Baghdatis che non trova il campo 0-15 Splendida accelerazione incrociata di dritto di Berrettini e benedizione a rete per l’azzurro E con una prima solida e il secondo ace ...

LIVE Berrettini-Baghdatis 3-0 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : avvio folgorante del romano nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Brutto errore con il dritto di Berrettini che affossa in rete il suo colpo 3-1 Baghdatis si sblocca in questo quarto game e con una prima pesante fa suo il gioco 40-15 Ci arriva bene Baghdaris sul tentativo di palla corta di Berrettini e niente da fare per l’azzurro 30-15 Splendida accelerazione con il dritto lungolinea di Berrettini e Baghdatis un po’ fermo 30-0 Altra prima ...

LIVE Berrettini-Baghdatis 1-0 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : possibile ultima recita per il cipriota al cospetto del romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Prima palla velocissima e al centro per Berrettini e Baghdatis risponde out 40-0 Grande palla corta di Berrettini e tre palle per l’1-0 nel primo set 30-0 Servizio in slice di Berrettini e punto per l’azzurro 15-0: Ace centrale di Berrettini in questo primo punto 18.15: Berrettini che in questa stagione ha conquistato il successo nell’ATP di Stoccarda su questa superficie, ...

