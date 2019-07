Libia su tavolo Putin-Conte | imporre cessate il fuoco Premier | rischio infrastrutturte

ilfogliettone

(Di venerdì 5 luglio 2019) Un immediatoile una soluzione politica in grado di evitare l'esplodere della crisi umanitaria: la, dopo l'escalation militare che ha causato un centinaio di morti in un campo per migranti, irrompe nei colloqui tra il presidente della Federazione Russa, Vladimir, e il presidente del Consiglio Giuseppe. Piu' diretto Vladimirper il quale la responsabilita' di aver distrutto lo Stato libico e' della Nato e alla Nato spetta il compito diilil: "Abbiamo osservato il caos e la lotta tra vari gruppi paramilitari, non dobbiamo portare noi un ruolo di stabilizzatori, dobbiamo chiederlo a chi lo ha deteriorato". I due, riferiscein conferenza stampa, condividono la stessa preoccupazione per una situazione che rischia di degenerare compromettendo anche le infrastrutture energetiche del Paese.Con il presidente"abbiamo ...

