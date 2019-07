Libia | Al Sarraj valuta il rilascio di tutti i migranti dai centri di detenzione

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Dopo il terribile raid di Tajoura, il governo libico del premier Fayez Alpotrebbe rilasciarerinchiusi neidi. "La loro sicurezza - ha spiegato il ministro dell'Interno Fathi Bashagha - non può essere più garantita". La notizia è stata riportata nelle scorse ore da un portale vicino alle autorità della Capitale, The Libya Observer. Potrebbero, quindi, essere liberate circa 7.000 persone. IldeiAll'indomani della strage didetenuti nel campo di di Tajoura (periferia a sud est di Tripoli) il governo di concordia nazionale sta vagliando la possibilità di chiudere dididie di rilasciare, quindi,i prigionieri. Bashaga ha sottolineato che il governo ha il dovere di proteggerei civili, ma di fronte all'attacco aidicon dei jet F-16 non può fare nulla. La ...

