optimaitalia

(Di giovedì 4 luglio 2019) Potrebbero esserci ulterioripersulla tabella di marcia, rispetto a quanto era stato preventivato nei mesi scorsi dal punto di vista della. Al dì là di qualche disservizio riscontrato qua e là, come notato negli ultimi tempi con un approfondimento sulle nostre pagine, è importante analizzare anche come stia procedendo l'iter che presto o tardi porterà la compagnia telefonica francese a contare solo sulle proprie forze, svincolandosi da Wind Tre. Come stanno esattamente le cose oggi 4 luglio? Un interessante bilancio ci arriva direttamente da Benedetto, vale a dire l'Amministratore Delegato di. Quest'ultimo, al cospetto della Commissione Lavori Pubblici del Senato, non si è limitato ad esprimere la propria approvazione a proposito del nuovo DDL 1105, con il quale toccheremo con mano una maggiore maggiore trasparenza delle tariffe ...

OptiMagazine : Levi conferma i rallentamenti di Iliad con rete proprietaria: cosa determina problemi - AlbertoBarlotti : @graisan @Giaenzino @Rob_inho_ @matteosalvinimi Vero, quasi quanto le tue risposte. Ora che si fa? Si continua a f… -