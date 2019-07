Lei è Martina! Ecco la sconosciuta figlia di Paolo Bonolis

(Di giovedì 4 luglio 2019) Lui è un conduttore molto amato della tv italiana e da anni ogni suo programma è un successo. Ma pochi telespettatori probabilmente ricordano la sua movimentata vita personale.è stato sposato per 5 anni, dal 1983 al 1988, con la psicologa statunitense Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina, dopo una frequentazione con Laura Freddi, nel 1999 conosce Sonia Bruganelli con il quale convolerà a nozze nel 2002. Da Sonia Bruganelli ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Mentre i figli avuti da Sonia Bruganelli sono noti a tutti grazie anche ai social della mamma, molto attiva con foto e video della sua vita privata, poco si sa degli altri due figli del conduttore di ‘’Ciao Darwin’’.Martinaè nata il 14 giugno del 1981 dal matrimonio del conduttore con la psicologa Diane Zoeller. “I figli avuti con la mia prima moglie – aveva raccontatoa Maurizio Costanzo – vivono in America, Stefano a Huntington, Long Island, Martinanel Queens e sostiene delle ragazze che hanno subito abusi. I primi tempi soffrivo la loro lontananza, che eraanche della separazione con mia moglie, avvenuta per i motivi che spesso capitano alle persone che si sposano troppo presto. I miei due primi figli hanno comunque legato molto con gli altri tre. Con Diane ci sentiamo invece quando capita.”