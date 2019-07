ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Nondi no, se mi venisse proposto. Ma ho tanto da fare in Commissione Finanze e Lorenzosarebbe più adatto di me”. Risponde così Alberto, senatore della, sul suo eventuale approdo al Ministero per gli, rimasto scoperto dopo che Paolo Savona è passato alla presidenza della Consob. Il nome diè stato fatto, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, da Matteo Salvini durante il vertice sulle autonomie a Giuseppe Conte. Autonomie, Salvini: “Parlamento potrà modificare testo” ma è fumata nera. Lezzi: “Proposta che rispetti Costituzione” L'articolo: “Io, nondi no ma ho tanto da fare in Parlamento” proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Lega, Bagnai: “Io ministro agli Affari europei? Meglio Fontana, non direi di no ma ho tanto da fare in Parlamento” - Cascavel47 : Lega, Bagnai: “Io ministro agli Affari europei? Meglio Fontana, non direi di no ma ho tanto da fare in Parlamento”… - cristina_bassi : RT @IntDissidente: Cerchiamo di capire meglio cosa comporterebbe l'approvazione del DDL 1332, proposto dal Senatore Alberto Bagnai, e quali… -