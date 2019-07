Le notizie del giorno | scandalo nel mondo del calcio | Cairo fa sognare il Torino | ultime

Le notizie del giorno (ore 23.30) : PUTIN A ROMA: CONTE "LAVORIAMO PER SUPERARE LE SANZIONI A MOSCA" Conferenza stampa con il leader russo: rapporti eccellenti. Il capo del Cremlino dal Papa che apprezza l'incontro: gioiosa conversazione. Con Mattarella condivise le preoccupazioni per la Libia. Una Roma blindata accoglie la visita con la folla assiepata lungo via del Corso. In serata la cena a base di pesce con il premier a Villa Madama. TREMA IL SUD DELLA CALIFORNIA, SCOSSA DI ...

Le notizie del giorno (ore 21.30) : LIBIA: SERRAJ PRONTO A LIBERARE TUTTI I MIGRANTI, HAFTAR "VI SOSTERREMO" Dopo il bombardamento nel campo di detenzione di Tagiura, il ministro dell'Interno di Tripoli dichiara: i raid aerei vanno oltre le nostre capacità, non riusciamo a proteggerli. Sono 700 mila i migranti nel Paese, e 6 mila sono sotto custodia. Allarme di Mosca: si rischia una guerra civile su vasta scala. Conte: sosteniamo il ruolo Onu per il cessate il fuoco. Putin ...

Ultime notizie Roma del 04-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno oggi il presidente russo Vladimir Putin è stato acconto da papa Francesco al suo arrivo nella sala del tronetto dell’appartamento Pontificio con una calorosa stretta di mano Poi il colloquio privato con il pontefice nella sala della biblioteca conclusa la visita in Vaticano Putin è salito al Quirinale per l’incontro con il Presidente della Repubblica ...

Le notizie del giorno (ore 19.30) : LIBIA: SERRAJ PRONTO A LIBERARE TUTTI I MIGRANTI, HAFTAR "VI SOSTERREMO" Dopo il bombardamento nel campo di detenzione di Tagiura, il ministro dell'Interno di Tripoli dichiara: i raid aerei vanno oltre le nostre capacità, non riusciamo a proteggerli. Sono 700 mila i migranti nel Paese, e 6 mila sono sotto custodia. Allarme di Mosca: si rischia una guerra civile su vasta scala. Conte: sosteniamo il ruolo Onu per il cessate il fuoco. Putin ...

Ultime notizie Roma del 04-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buona serata redazione in studio Giuliano Ferrigno con un post su Facebook le ministro del lavoro Luigi Di Maio anticipato pioggia non c’era oltre 5000 assunzioni all’INPS che proprio oggi l’istituto ha reso noto 2018 l’evasione contributiva accertata a seguito dell’attività di vigilanza ispettiva dell’Istituto ammonta a 1117 milioni di euro Il dato è ...

Ultime notizie Roma del 04-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 4 luglio e nessun Giuliano Ferrigno visita del presidente russo Vladimir Putin a Roma incontro prima con Papa Francesco in Vaticano poi il capo del Cremlino già parlato di rapporti collaudato in Italia ha annunciato di essere pronta alleviare il dialogo su un’ampia azienda strategica con gli Stati Uniti di Trump è salito al colle per incontrare al Quirinale Sergio Mattarella ...

Ultime notizie Roma del 04-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale un’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano ferrina tu non posto su Facebook le ministro del lavoro Luigi Di Maio anticipato che oggi annuncerà oltre 5000 assunzioni all’INPS che proprio oggi l’istituto ha reso noto che a fine 2018 l’evasione contributiva accertata a seguito dell’attività di vigilanza ispettiva dell’Istituto ammonta a 1117 milioni di euro in ...

Ultime notizie Roma del 04-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano riunione il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Roma grande attesa per il primo incontro della sua visita quello con il papa in Vaticano sarà il terzo tra il capo del Cremlino e Francesco in un’intervista Udine parla di rapporti collaudati con l’Italia annuncia di essere pronto a riavviare il dialogo su un’ampia agenda strategica con gli ...

Le notizie del giorno (alle 15 - 30) : LIBIA: GOVERNO SERRAJ VALUTA LA LIBERAZIONE DI TUTTI I MIGRANTI, "NON RIUSCIAMO A PROTEGGERLI" Dopo il bombardamento che ha fatto 53 morti nel campo di detenzione di Tagiura, il ministro dell'Interno di Tripoli dichiara: "Abbiamo l'obbligo di proteggere i profughi, ma i raid aerei vanno oltre le nostre capacità". E secondo i media libici, per questo potrebbe essere deciso di mettere tutti in libertà. Onu: le guardie hanno sparato sulle persone ...

Ultime notizie Roma del 04-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da evitare in studio nuovo appuntamento con l’informazione Roma blindata per la visita del presidente russo Vladimir Putin atterrato a Fiumicino poco dopo le 13 tanti gli appuntamenti in programma Papa Francesco in Vaticano Mattarella al Quirinale conta Palazzo Chigi Di Maio Salvini a Villa Madama poi un incontro privato con Silvio Berlusconi suo amico di vecchia ...

Le notizie del giorno (alle 13 - 30) : PUTIN ARRIVATO A ROMA, IL PRIMO INCONTRO E' CON IL PAPA Il presidente russo da Francesco in Vaticano, piazza San Pietro blindata. In programma un colloquio con Mattarella al Quirinale, nel pomeriggio faccia a faccia con Conte e conferenza stampa congiunta. Il leader del Cremlino esprime apprezzamento per l'impegno dell'Italia a rafforzare la reciproca comprensione nell'area euro-atlantica e dice che ci sono "contatti continui con la Lega". Il ...

Ultime notizie Roma del 04-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale con Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio e politica continuano a viaggiare a braccetto c’è anche un versante legata allo scambio di voti nell’inchiesta della dda Milanese che ha portato a 34 arresti e che vede al centro dell’indagine il business legato ai parcheggi nell’area dell’aeroporto Malpensa in particolare da quanto emerge L’associazione mafiosa ...

La prova del cuoco - tagliata Elisa Isoardi : indiscrezione-Rai - brutte notizie per la conduttrice : I palinsesti della Rai verranno svelati soltanto il prossimo martedì, ma le indiscrezioni filtrano, giorno dopo giorno. Una delle ultime riguarda Monica Setta, alla quale come abbiamo già scritto verrà affidata una striscia quotidiana di economia all'interno di UnoMattina. Ciò che non era chiaro, al

Ultime notizie Roma del 04-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio 1 Roma blindata attende oggi il presidente Vladimir Putin e tanti gli appuntamenti in programma Putin ha visto Papa Francesco in Vaticano Mattarella Quirinale conta Palazzo Chigi di Salvini a Villa Madama poi mi incontro privato con Silvio Berlusconi suo amico vecchia data il rilancio dei dialoghi Italia Russia sarà al centro del vertice col premier fanno ...