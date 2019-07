Le notizie del giorno alle 15 | 30

Ultime notizie Roma del 04-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da evitare in studio nuovo appuntamento con l’informazione Roma blindata per la visita del presidente russo Vladimir Putin atterrato a Fiumicino poco dopo le 13 tanti gli appuntamenti in programma Papa Francesco in Vaticano Mattarella al Quirinale conta Palazzo Chigi Di Maio Salvini a Villa Madama poi un incontro privato con Silvio Berlusconi suo amico di vecchia ...

Le notizie del giorno (alle 13 - 30) : PUTIN ARRIVATO A ROMA, IL PRIMO INCONTRO E' CON IL PAPA Il presidente russo da Francesco in Vaticano, piazza San Pietro blindata. In programma un colloquio con Mattarella al Quirinale, nel pomeriggio faccia a faccia con Conte e conferenza stampa congiunta. Il leader del Cremlino esprime apprezzamento per l'impegno dell'Italia a rafforzare la reciproca comprensione nell'area euro-atlantica e dice che ci sono "contatti continui con la Lega".

La prova del cuoco - tagliata Elisa Isoardi : indiscrezione-Rai - brutte notizie per la conduttrice : I palinsesti della Rai verranno svelati soltanto il prossimo martedì, ma le indiscrezioni filtrano, giorno dopo giorno. Una delle ultime riguarda Monica Setta, alla quale come abbiamo già scritto verrà affidata una striscia quotidiana di economia all'interno di UnoMattina. Ciò che non era chiaro, al

Dracula - le prime immagini della serie Netflix dai creatori di Sherlock – notizie serie tv : Dracula, le prime immagini che ritraggono Claes Bang nei panni di Dracula nella serie BBC e Netflix dai creatori di Sherlock.BBC e Netflix hanno rilasciato le prime immagini di Dracula, la serie creata dai creatori di Sherlock, Steven Moffat e Mark Gatiss che debutterà entro l’anno sulla BBC nel Regno Unito e su Netflix nel resto del mondo.La serie segue il modello Sherlock, sarà composta da tre episodi da novanta minuti, e sarà scritta da ...

Le notizie del giorno – La promessa hot di Stepanie Cayo - guai per Marcelo e novità sui diritti tv : Le notizie del giorno – Brutto contrattempo in Brasile per Marcelo. Il laterale del Real Madrid è stato fermato dalla polizia alla guida della sua auto, ma ha rifiutato di sottoporsi all’etilometro. Secondo O Globo, Marcelo (che sta trascorrendo le vacanze a Rio) avrebbe rifiutato di soffiare davanti agli agenti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Giornata importante per quanto riguarda la questione dei diritti tv, dopo la parentesi ...