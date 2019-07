Le notizie del giorno alle 11 | 30

Ultime notizie Roma del 04-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio La Commissione Europea non apre la procedura di infrazione per debito contro l’Italia Grazie alla correzione il bilancio varata dal governo molto Vi si parla di misure sufficienti Roma si spegne l’adesione al patto di stabilità Anche nel 2020 partenza stabile sui mini raggiunti ieri per lo spread tra Btp e Bund è che segna 196 punti ...

Ultime notizie Roma del 04-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo buona giornata dalla redazione studio Roberta Ceccarelli almeno 27 pescatori sono morti altri nove risultano dispersi nella fondamento di un peschereccio ieri a causa del maltempo nel Mar dei Caraibi al largo della Costa dell’Honduras 55 le persone tratte in salvo l’esercito del paese centroamericano Chi è che l’imbarcazione uscita in mare in condizioni metereologiche non appropriate per ...

Ultime notizie Roma del 04-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo buona giornata dalla redazione studio Roberta Frascarelli nuovo schiaffo dei Giudici a Trump sul muro col Messico La Corte d’Appello di San Francisco ha confermato la decisione di congelare i punti del pentagono Destinati alla lotta antidroga dirottati con ordine esecutivo del presidente statunitense verso la costruzione della barriera anti migranti quando all’interesse pubblico concludiamo che ...

Ultime notizie Roma del 04-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano di Stromboli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania 2 trabocchi di Laura scendono dalla della fuoco la caduta dei lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei Canneti dei turisti per paura si sono lasciati in mare una persona è morta ed adozione ...

Ultime notizie Roma del 04-07-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli una serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano di Stromboli dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania 2 trabocchi di Laura scendono dalla sala della fuoco la caduta dei lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei pianeti dei turisti per paura si sono lasciati in mare una persona è morta ...

Le notizie del giorno – La promessa hot di Stepanie Cayo - guai per Marcelo e novità sui diritti tv : Le notizie del giorno – Brutto contrattempo in Brasile per Marcelo. Il laterale del Real Madrid è stato fermato dalla polizia alla guida della sua auto, ma ha rifiutato di sottoporsi all’etilometro. Secondo O Globo, Marcelo (che sta trascorrendo le vacanze a Rio) avrebbe rifiutato di soffiare davanti agli agenti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Giornata importante per quanto riguarda la questione dei diritti tv, dopo la parentesi ...

Le notizie del giorno (ore 21.30) : GUERRA IN LIBIA: BOMBE SUI MIGRANTI E RAID DI HAFTAR SULL'AEROPORTO DI TRIPOLI, SOSPESI I VOLI Colpito in serata il lato militare dell'unico scalo di Mitiga. In mattinata il raid su un centro di accoglienza, 60 i morti. Il portavoce del ministero degli Esteri: l'offensiva del generale favorisce le partenze dei migranti. Il leader della Cirenaica: non siamo stati noi, complotto delle milizie. Salvini: atto criminale, serve un intervento Ue. ...

Eruzione dello Stromboli - ultime notizie : isola evacuata. INGV : "esplosione piu' forte dal 1985" : Fortissime esplosioni stanno interessando il cratere dello Stromboli, come raramente accaduto negli ultimi decenni. Il tutto è cominciato attorno alle 17.00, quando è cominciata un'intensa Eruzione...

Ultime notizie Roma del 03-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di Agrigento ha negato il nulla osta all’allontanamento da l’Italia dichiaro la raquette e fino al 9 luglio quando la comandante della Swatch sarà interrogata dai PM che ha indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il provvedimento era stato dimesso ieri dal prefetto che si occupano del monitoraggio ...

Ultime notizie Roma del 03-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla studio Giuliano Ferrigno è stato eletto presidente del Parlamento Europeo con 345 voti 11 in più della maggioranza assoluta Non siamo un incidente della storia dei figli e nipoti di coloro che hanno trovato l’antidoto alla degenerazione nazionalista che ha avvelenato Il Novecento le parole di Sassoli siamo europei Anche perché siamo innamorati dei nostri ...

Le notizie del giorno (ore 17.30) : LIBIA, L'ALLERTA DI TRIPOLI "L'OFFENSIVA DI HAFTAR FAVORISCE LE PARTENZE DEI MIGRANTI" Portavoce del ministero degli Esteri: le azioni del generale rendono difficili i controlli costieri. BOMBARDATO CENTRO DI DETENZIONE MIGRANTI IN LIBIA, SALVINI "INTERVENGA L'UE" Bombe su un centro vicino a Tripoli, il governo di Serraj accusa il generale Haftar e chiede un'inchiesta internazionale. Il ministro dell'Interno: atto criminale, serve intervento Ue ...

Le notizie del giorno (ore 15 : 30) : L'ITALIA EVITA LA PROCEDURA D'INFRAZIONE, "HA RISPOSTO ALLE TRE CONDIZIONI DELL'UE" Moscovici: il governo si è impegnato a uno sforzo nel 2020 e ha compensato gli scarti per il 2018 e il 2019. Di Maio: bravo Conte. Salvini: ora accelerare sulla manovra per l'anno prossimo. Moavero: ha vinto il lavoro di squadra. La Borsa di Milano guadagna il 2%, lo spread a 208 e ai minimi da un anno. DAVID SASSOLI NUOVO PRESIDENTE DELL'EUROPARLAMENTO Alla ...

Ultime notizie Roma del 03-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 3 luglio in studio Giuliano Ferrigno una sentenza vergognosa così Matteo Salvini sulla decisione del GIP di Agrigento che non ha convalidato l’arresto della Capitana della Sea Watch e Carola rakete una scelta incredibile con motivazioni in crisi perché si mette a rischio la vita di uomini delle forze dell’ordine che facevano il loro lavoro le parole del Ministro ...

AGI : LE notizie del GIORNO (ore 15 : 30) : L'ITALIA EVITA LA PROCEDURA D'INFRAZIONE, "HA RISPOSTO ALLE TRE CONDIZIONI DELL'UE" Moscovici: il governo si è impegnato a uno sforzo nel 2020 e ha compensato gli scarti per il 2018 e il 2019. Di Maio: bravo Conte. Salvini: ora accelerare sulla manovra per l'anno prossimo. Moavero: ha vinto il lavoro di squadra. La Borsa di Milano guadagna il 2%, lo spread a 208 e ai minimi da un anno. DAVID SASSOLI NUOVO PRESIDENTE DELL'EUROPARLAMENTO Alla ...