“Le cose stanno così” Yara | le ultime clamorose verità su Massimo Bossetti

caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2019), condannato in via definitiva all’ergastolo per l’ omicidio diGambirasio, è in carcere dal 16 giugno 2014. Il muratore bergamasco, sconosciuto alle indagini fino a qualche ora prima dell’arresto, venne incriminato dopo lunghe indagini effettuate sulla traccia di Dna misto (suo e della vittima) rinvenuto sugli indumenti della piccola 13enne di BrembateGambirasio, sequestrata, ferita e lasciata morire nel campo di Chignolo d’Isola la sera del 26 novembre 2010. Oggi, in difesa diparla la vedova di Giuseppe Guerinoni, suo padre biologico. Ad intervistare la donna, 80 anni, è stato il settimanale Oggi. “? Un povero disgraziato. Mi fa pena. Vorrei guardarlo negli occhi e parlargli. Un giorno lasalterà fuori. Temo che sia diversa da quella che ci hanno raccontato”, così la signora dopo anni di silenzio. La vedova di Giuseppe ...

meb : Se evitiamo la procedura di infrazione è perché i nostri progetti di fatturazione elettronica e fisco digitale hann… - matteosalvinimi : In diretta dalla Camera dove risponderò, tra le altre cose, a due interrogazioni sulla SeaWatch. Seguitemi. ?? LIV… - carlosibilia : Quando vediamo #fakeONLUS intascare milioni di euro con la scusa di 'aiutare il prossimo' non possiamo che ringrazi… -