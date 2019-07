Lavoro stagionale 2019 | come funziona il diritto di precedenza del lavoratore

leggioggi

(Di giovedì 4 luglio 2019) La legge prevede per i dipendenti a tempo determinato la possibilità di avvalersi del cosiddettodiche gli consente di essere contattati per primi dall’ex azienda qualora la stessa intenda effettuare delle assunzioni per le mansioni già svolte. Laopera in maniera diversa a seconda che si tratti di un contratto a termine “ordinario” o per lo svolgimento di attività stagionali. Cambiano infatti le tempistiche per esercitare il, quando questo sorge e per quali posizioni il dipendente può avvalersene. Cerchiamo di capire la questione nel dettaglio.: cos’è ildiFatte salve disposizioni diverse da parte dei contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) il dipendente con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali può esercitare ildicon ...

listadilavoro : Lavoro stagionale consulente commerciale - listadilavoro : Lavoro stagionale consulente commerciale - J_jack_K : @Dangelogianluc1 @ObamoliniB @davidefaraone @matteorenzi Infatti si parla di stagionali o comunque persone a cui ba… -