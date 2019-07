L' Australia denuncia | Samsung mente sulla resistenza all' acqua dei suoi

Clima - Australia : gli indigeni delle isole denunciano il governo per non aver ridotto l’inquinamento : Lo Stretto di Torres, che separa a nord il continente dalla Nuova Guinea è stato scenario della prima vertenza sul cambiamento Climatico contro il governo Australiano per violazione dei diritti umani. La denuncia presentata oggi alla Commissione ONU per i Diritti Umani, cita l’inazione del governo Australiano sul cambiamento Climatico. Questa denuncia, è stata presentata dallo studio legale no-profit ClientEarth, e rappresenta i 4500 ...