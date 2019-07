L’appello di Giovanni | “Ho la sclerosi e sono chiuso in casa perché mi hanno vietato il

fanpage

(Di giovedì 4 luglio 2019)è affetto damultipla dal 1997. E' rininperchè vive in un condominio al primo piano con la presenza di scale. Il suo desiderio più grande era quello di acquistare un montascala a piattaforma capace di portarlo su e giù dasua con la sua carrozzina. Dopo aver acquistato e fatto montare per buona parte la struttura,è stato intimato a non continuare e a smontare il montascale. Un sogno infranto.rimane rinina guardare la finestra come libertà ormai privata.

andreadeluca86 : RT @vnewsit: Napoli. Le mani della camorra sull'ospedale San Giovanni Bosco, l'appello del M5S - vnewsit : Napoli. Le mani della camorra sull'ospedale San Giovanni Bosco, l'appello del M5S - allnews24eu : Crollo viadotto, anche il Riesame conferma il no al sequestro - AllNews24 - Respinto dal Riesame (presidente Pezz… -