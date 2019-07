calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) Giornata storica per ilche ha presentatocome nuovo, adesso dovrà provare a confermare il buon lavoro svolto da Maurizio Sarri.“Quando giocavo qui la pressione era alta. E dopo il primo anno daho capito che da questa parte del campo la pressione e’ ancora maggiore. Fai un anno da tecnico professionista e ti ritrovi gia’ al, non succede spesso. Ho giocato per diversi anni con allenatori fantastici, cosa che mi avvantaggia. So come funziona, mi sento pronto”. Sulla squadra: “voglio giocatori che abbiano senso di appartenenza, non importa se di 18 o 32 anni”. Su Hazard passato al Real Madrid: “gli auguriamo il meglio, e’ una grande persona e un grande giocatore. Guardiamo avanti. Abbiamo una squadra molto forte e dei giovani che possono diventare giocatori importanti per questo club. La ...

CalcioWeb : #Lampard, le prime parole da allenatore del #Chelsea: l'addio di #Zola [FOTO] -