huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) (di Zója Svétova - giornalista russa. Il suo lavoro è stato riconosciuto sia da Amnesty International che dall’Unione dei giornalisti russi. Vincitrice per due volte del premio Sakharov) Il 27 febbraio 2015, Borís Nemcóv, uno dei leader dell’opposizione russa e già vice Primo ministro sotto la presidenza El’cin, è stato trucidato a Mosca, sul Bol’šój Moskvoréckij mosti, a cento metri dal Cremlino. Per molti, in, questo ignominioso assassinio è stato uno choc. A me ha inferto una profonda ferita: conoscevo personalmente Boris Nemcov. Un noto giornalista russo, Sergéj Parchómenko, ha paragonato l’uccisione di Nemcov a quella, messa a segno nel 1924, di Giacomo Matteotti, deputato italiano oppositore del governo fascista.Il 18 marzo 2018, Vladimir...

civati : Si conclude un’altra settimana, un altro mese. Non dimentichiamo #SilviaRomano. E chiediamo che si faccia tutto ciò… - emergency_ong : .@bravimabasta 'Come ti vedi fra 25 anni?' @GinoStrada 'Spero che EMERGENCY faccia una bella festa perché diventata… - ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: L'altra faccia della Russia di Putin -