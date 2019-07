La storia della donna dell’Alabama incriminata per la morte del suo feto

La storia della prima donna arbitro ad esordire nella Liga spagnola : Fausto Marziano sul sito di Gianluca Di Marzio riporta la storia di Guadalupe Porras Ayuso, la prima donna arbitro ad esordire nella Liga spagnola. Un sogno che diventa realtà per una ragazza che ha cominciato a all’età di soli 16 anni con il suo primo fischi d’inizio. Una sola stagione in terza divisione, poi la promozione in seconda divisione dove dirige moltissime gare per otto campionati consecutivi. Adesso arriva al massimo ...

Clima - Giugno 2019 è stato il più caldo della storia : +3°C in Europa - “e sarà sempre peggio” [DATI] : L’estate è appena iniziata ma sono già stati infranti numerosi record di temperatura in Europa. I dati rilasciati dal Copernicus Climate Change Service (C3S), realizzato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto dell’Unione Europea (ECMWF), mostrano che la temperatura media europea per Giugno 2019 è stata più alta di qualsiasi altro Giugno mai registrato. Le temperature medie sono state di oltre 2°C ...

Giugno 2019 è stato il più caldo della storia - in Europa e nel mondo intero : Giugno 2019 è stato il più caldo di sempre, in Europa e nel mondo intero. Le temperature medie globali del mese sono state 0,1° centigradi in più rispetto a quelle registrate nel Giugno del 2016, che aveva stabilito il precedente record. In alcuni Paesi, come la Francia, i picchi hanno superato di 10° centigradi le medie stagionali. Le temperature sono state rilevate dal satellite Sentinel-3 del programma Copernicus, lanciato dalla Comissione ...

Legion 3 : anticipazioni trailer e storia della stagione finale : Legion 3: anticipazioni trailer e storia della stagione finale A partire da mercoledì tre luglio, alle 21.00 sarà trasmessa la su Sky la serie tv Legion 3, o meglio sul canele Fox di Sky. L’ultima stagione della serie creata da Noah Hawley si preannuncia ancora più psichedelica rispetto alle precedenti con otto episodi che trasformano David in villain, introducono il tema del viaggio nel tempo e scavano nel passato mostrando una versione più ...

Migranti - Di Battista : “Così spiegherò a mio figlio la storia della Sea Watch. Immigrazione va affrontata con la testa” : “Come spiegherò a mio figlio la storia della Sea Watch e dei Migranti rimasti in mezzo al mare per 17 giorni? Gli dirò con la massima umiltà che papà ha combattuto affinché fosse garantito il più possibile il diritto a casa proprio, che deve essere il diritto principale”. Così l’ex deputatod el M5s, Alessandro Di Battista, ha risposto alle domande del vicedirettore del Fatto Quotidiano Marco Lillo, durante la presentazione del ...

Esketamina - storia di una rivoluzione tradita per il trattamento della depressione : (foto: Janssen) Il male oscuro è sempre più diffuso. Le opzioni terapeutiche rimangono limitate. Gli antidepressivi sono vecchi, e inefficaci in circa un terzo dei pazienti. La situazione insomma non è rosea, ma da quest’anno c’è una novità importante nel trattamento della depressione. Un’autentica rivoluzione, ad ascoltare i suoi artefici: un farmaco di nuova concezione che promette effetti mai visti sui pazienti che non rispondono alle terapie ...

La storia della foto di Carola Rackete diffusa illegalmente : (foto: ANAELLE LE BOUEDEC/AFP/Getty Images) In queste ore sta circolando sui social una foto segnaletica di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 che nei giorni scorsi ha deciso di forzare il blocco navale ed è per questo stata arrestata a Lampedusa. L’immagine – che secondo alcuni è un falso – ritrae la giovane donna seduta durante la procedura di fotosegnalamento, con un agente di polizia in piedi accanto a lei, ed è stata ...

Sposa la donna della sua vita un giorno prima di morire : “Ciao moglie mia - ciao figlio mio - vi amo”. La storia del rugbista Navar Herbert : Sposa la donna della sua vita un giorno prima di morire per un tumore al cervello. La storia del 22enne rugbista Navar Herbert è stata raccontata su tutti i giornali australiani e neozelandesi dopo che la moglie, Maia Falwasser, ha postato online un video con il toccante momento del fatidico “sì”. La cerimonia si è svolta in un giardino della Gold Coast australiana e attorno agli sposi c’erano centinaia di amici e conoscenti che hanno avvolto ...

Europeo Under 21 - la Spagna si prende il quinto titolo della sua storia : battuta in finale la Germania 2-1 : Le ‘Furie Rosse’ vincono l’Europeo Under 21, battendo in finale la Germania con il punteggio di 2-1: in gol anche Fabian Ruiz La Spagna è campione d’Europa Under 21, le ‘Furie Rosse’ stendono in finale la Germania e festeggiano così il quinto titolo Europeo della propria storia. Paola Garbuio/LaPresse Match a senso unico a Udine, con gli spagnoli che passano in vantaggio con Fabian Ruiz, abile a battere ...

Hanno bandito l'insegnamento della storia e ora non sappiamo più chi siamo : Chi non ricorda che, non molto tempo fa, uno dei due vicepresidenti del Consiglio dei ministri della nostra Repubblica, Luigi Di Maio, dichiarò di essere un ammiratore della “millenaria” democrazia francese? Questo sfondone fece scalpore, ma temo che parecchi deputati e senatori non abbiano avvertit

Superenalotto - l'estrazione più ricca della storia : in palio ci sono 178 milioni e 100 mila euro : Oggi, sabato 29 giugno, va in scena l'estrazione più ricca della storia del Superenalotto. In palio ci sono 178 milioni e 100 mila euro, al momento il premio più alto nel mondo per una lotteria. Il matematico Roberto Natalini, direttore dell'Istituto applicazioni del calcolo del Cnr, afferma: "Ci so

As : La storia della foto di James Rodriguez e Mateus : Diventata virale prima della semifinale di Copa America di ieri questa foto di Gabriel Buitrago ritrae James Rodriguez e Mateus Uribe che ragazzi muovevano i loro primi passi per diventare calciatori famosi. Purtroppo la Colombia non ce l’ha fatta ad arrivare in finale ed è stata fermata dal Cile ai calci di rigore, una sorte infelice che ha lasciato l’amaro ai colombiani. Ma i colori di quest’immagine che ha fatto in poche pre ...

Giulia svela gli inizi della sua storia con Andrea Iannone - lui replica : ‘Dì la verità’ : Giulia De Lellis e Andrea Iannone ormai sono una coppia a tutti gli effetti. I due giovani non si nascondono più. Anzi, al contrario, non passa un giorno che non si immortalano insieme sui social. Questa volta l’influencer ha spiegato ai suoi follower come è stata conquistata dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Attraverso un Instagram Story, Giulia ha riferito di aver conosciuto Andrea ad una cena dove erano presenti tante coppie. Dal racconto ...

La storia della famiglia angolana bloccata da sei mesi in un aeroporto coreano : Padre, madre e 4 figli si trovano a Incheon da dicembre dopo che l'ufficio immigrazione ha respinto la loro richiesta d'asilo