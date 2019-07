La sindaca di Amsterdam vuole chiudere il quartiere a luci rosse

huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il primo sindaco donna di, Femke Halsema,il- una delle zone più frequentate della città - a causa delle condizioni in cui versano le prostitute che lavorano nei locali. Come riportato dal Guardian e dall’Irish Times, dietro la proposta ci sarebbe il tentativo di combattere il traffico di esseri umani e di ridurre il numero di turisti in quella parte di città. “La città deve avere il coraggio di pensare alsenza prostituzione,” ha dichiarato Halsema. La chiusura di De Wallen, il Red Light District, è una delle tante opzioni presentate: settimana prossima verranno discusse le altre possibilità e a fine estate - dopo aver consultato tutte le parti interessate - il municipio sceglierà tra due progetti. Tra le altre proposte ci sono ...

