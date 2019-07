La regola del ma non spiegata con l' europarlamentare leghista Susanna Ceccardi

Regime Forfettario : in arrivo i controlli dell'AdE per scovare irregolarità e abusi : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel corso del question time del 3 luglio 2019 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha confermato ufficialmente l'avvio dei controlli nei confronti dei titolari di partita Iva che hanno optato per l'applicazione della flat tax al 15%, il cosiddetto Regime Forfettario. Le motivazioni del controllo Il Governo gialloverde è stato sollecitato a rispondere sulla necessità dei controlli ...

Aspettando il Prime Day : dal regolabarba Braun alla Coca Cola - tutti i bestseller del 2018 : Il Prime Day 2019 è in procinto di iniziare, ma quali sono stati i prodotti più acquistati durante il Prime Day dello scorso anno? Dalla Coca Cola Zero ai regolabarba Braun, passando per cavi USB, padelle e purificatori d'acqua portatili, ecco la mappa dei prodotti più venduti del Prime Day in Italia e nel resto del mondo.-- --

Tour de France 2019 : la grande chance di Rigoberto Uran. La regolarità del colombiano che sogna la maglia gialla : Al Tour de France 2019 Rigoberto Uran avrà la grande occasione di lasciare il segno. Il colombiano a 32 anni si trova all’apice della sua carriera e questa grande Boucle potrebbe essere l’ultima vera opportunità per concretizzare il sogno della maglia gialla, che accarezzò nel 2017, quando chiuse al secondo posto con soli 54” di ritardo da Chris Froome. Un grande risultato che ha dimostrato ulteriormente come Uran possieda le qualità per ...

Calci di rigore - arriva la nuova regola : penalizzati i portieri - tutto nelle mani del VAR [DETTAGLI] : Cambia il regolamento del Calcio dalla prossima stagione. Alcune novità le abbiamo viste adottate già al Mondiale Under 20 e al Mondiale femminile. Tra le novità più discusse c’è quella relativa ai Calci di rigore. Il portiere dovrà mantenere almeno un piede sulla linea di porta fino al momento della conclusione. Adesso, spetterà al VAR controllare che ciò avvenga, in caso contrario, ammonizione per il portiere e Calcio di rigore ...

Austria : Binotto fiducioso della vittoria “Il regolamento è chiaro” : Nel post-gara del GP d’Austria, il Team Principal della Ferrari Mattia Binotto ha parlato a caldo ai microfoni di Sky Sport F1. Sull’ultimo sorpasso, in una gara dominata da Leclerc. Rabbia? Rabbia no, perché siamo ancora under investigation, credo non si sia conclusa, al contrario siamo fiduciosi nell’attesa del riscontro dei giudici e degli stewards. […] L'articolo Austria: Binotto fiducioso della vittoria “Il regolamento è ...

Formula 1 – Si mette male per Giovinazzi - sotto investigazione la sua monoposto : un’irregolarità sull’Alfa Romeo del pugliese? : Antonio Giovinazzi nei guai: il pugliese dell’Alfa Romeo rischia una nuova penalizzazione al Gp d’Austria, i dettagli E’ andata in scena oggi la prima giornata di prove libere del Gp d’Austria di Formula 1: i piloti sono scesi in pista per Fp1 ed Fp2 sul circuito di Spielberg, tra conferme, incidenti, errori e duro lavoro. Non mancano dall’Austria però i colpi di scena: si mette male infatti per Antonio ...

Softball - Europei 2019 : il regolamento della manifestazione. Formula molto articolata - in palio sei posti per il pre-olimpico : Siamo ormai molto vicini al via dell’edizione 2019 degli Europei di Softball, che dal 30 giugno al 6 luglio metteranno di fronte le migliori formazioni del Vecchio Continente tra la Repubblica Ceca e la Polonia, per una settimana ricca di partite. molto intenso infatti il regolamento, con il torneo che si aprirà con una prima fase a gironi, quattro per la precisione, tre dei quali a sei squadre, mentre il gruppo D sarà composto da cinque ...

Mondiale femminile - la sessuologa Rosamaria Spina : “Sesso prima delle gare? Non c’è una regola che vale per tutti” : Mondiale femminile – La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo l’astinenza sessuologa prima di una competizione sportiva. “Quello che il Mister dice prima di una gara spesso diventa legge anche in ambito sessuale, la questione del fare o non fare sesso prima di una performance sportiva è questione annosa. Cerchiamo si ...

F1 - Sebastian Vettel : “Bisogna bruciare il regolamento per cambiare - si è persa la filosofia delle corse” : Sebastian Vettel è amareggiato perché non è stata accolta l’istanza della Ferrari che richiedeva di rivedere la decisione riguardo alla penalizzazione inflitta durante il GP del Canada. Il tedesco, che oggi ha faticato nelle prove libere del GP di Francia, sperava che il verdetto di Montreal potesse essere cambiato e invece la Commissione Giudicante ha ritenuto non rilevanti le prove portate dal Cavallino Rampante: tutto invariato e ordine ...

Come il food delivery ha iniziato a sfruttare i migranti irregolari : (foto: Matthew Horwood/Getty Images) Negli ultimi tempi, il lavoro di consegne a domicilio effettuato dai rider è diventato il nuovo simbolo di un certo rischio di sfruttamento sul lavoro. Bisogna correre da una parte all’altra della città, si viene giudicati da un algoritmo, non esistono tutele contrattuali e non c’è possibilità di essere stabilizzati. Eppure, oggi si scopre che quella dei fattorini di per sé non è la categoria più ...

Seconda prova Maturità scientifico : cosa sono il condensatore e la regola della mano destra : Come risolvere il problema sulla circuitazione del campo magnetico uscito come traccia alla Seconda prova di mate-fisica allo scientifico della Maturità 2019? Secondo gli esperti, si può utilizzare la regola della mano destra per svolgere il problema che deve essere applicato all'uso pratico di un condensatore.Continua a leggere

Sambo - European Games 2019 : il regolamento di questo sport. I convocati dell’Italia : Gli European Games di Minsk si disputeranno dal 21 al 30 giugno: il Sambo sarà protagonista nelle giornate di sabato 22 e domenica 23, quando saranno in palio 18 titoli (9 categorie di peso maschili ed altrettante femminili), per i quali concorreranno 143 atleti. Anche l’Italia sarà presente in questa disciplina con tre atleti ai nastri di partenza. Il Sambo è uno sport di contatto, nato come difesa personale e può essere considerato una ...

Olimpiadi Invernali 2026 - chi sono i membri del CIO che voteranno per Milano-Cortina e Stoccolma? Tutti i nomi e il regolamento : Lunedì 24 agosto si svolgerà l’elezione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026, i membri del CIO dovranno decidere tra due candidature: quella di Milano-Cortina e quella di Stoccolma, siamo arrivati all’attesissimo testa a testa finale tra Italia e Svezia. Attorno alle ore 18.00 si scoprirà chi avrà vinto e potrà dunque iniziare a prepararsi per ospitare l’evento tra meno di sette anni, al momento è difficile ...

Bernardi racconta “Mister Secolo” : dalla “passeggiata con Velasco” che gli fece cambiare ruolo alla sua “regola del nove” : Se nel calcio si discute del futuro allenatore della Juventus – sarà Maurizio Sarri o Pep Guardiola? – nel volley le indiscrezioni riguardano “Mister Secolo”. O meglio Lorenzo Bernardi, il miglior pallavolista del secolo scorso, allenatore della Sir Safety Conad Perugia (portata alla vittoria dello scudetto nel 2018 e della Coppa Italia quest’anno) che alcuni danno in partenza per Milano, alla Powervolley Revivre, al posto di ...