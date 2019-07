huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) Una fuga progettata a lungo e in maniera meticolosale presuntee il presunto imprigionamento inferti dal marito allamaggiore. Potrebbero essere queste le gravi motivazioni che hanno portato la, sesta moglieo sceicco di Dubai Mohammed bin Rashid al-Maktoum, a scappare dagli Emirati. Lo riporta il Daily Mail.Negli scorsi giorni si è diffusa la notizia: la consorte del premier di Dubai èdal marito portando via i due figli, Zayed e Jalila, di 7 e 11 anni, per rifugiarsi prima in Germania e poi in Gran Bretagna. Allaconsorte, infatti, sarebbe stato riferito che laLatifa (maggiore del marito misteriosamente scomparsa mesi fa, ndr) era stata vittima di un complotto ai fini di estorsione all’estero, da cui era stata salvata e riportata a Dubai.Il Daily Mail afferma che in ...

HuffPostItalia : 'La principessa Haya è fuggita dopo aver scoperto le torture dell'emiro sulla figlia maggiore' - Pietro__Bruno : RT @ilpost: La principessa Haya, sesta moglie dell’emiro di Dubai, è fuggita a Londra -