La prima volta addio | la Rai cancella Cristina Parodi | al suo posto alla domenica

Ue - Castaldo (M5s) eletto vicepresidente nonostante i 5 stelle non siano riusciti a formare un gruppo : è la prima volta : I 5 stelle hanno ottenuto una vicepresidenza del Parlamento Ue, nonostante non siano riusciti a formare un gruppo. L’eurodeputato M5s Fabio Massimo Castaldo, che già nella scorsa legislatura aveva ricoperto la stessa carica, ha ottenuto 248 voti ed è riuscito a superare la collega della Lega Mara Bizzotto. Non era mai accaduto che un parlamentare non iscritto riuscisse a farsi eleggere vicepresidente dell’emiciclo. Castaldo, come ...

Varese - in quattro picchiano un coetaneo 15enne : condannati per tortura. È la prima volta in Italia : A novembre scorso quattro quindicenni hanno segregato e picchiato un coetaneo in un garage di Varese: per questo motivo sono stati condannati per tortura. È una decisione a suo modo storica quella del Tribunale per i minorenni di Milano, visto che è la prima volta che in Italia a qualcuno viene inflitta una pena per questo tipo di reato. La conferma è arrivata direttamente dal procuratore Ciro Cascone. La legge che ha introdotto nel nostro Paese ...

Bankitalia : "Per la prima volta dal 2014 le banche inaspriscono i criteri per concedere i crediti" : La situazione economica peggiora e le banche devono tutelarsi. Così finiscono per chiudere i rubinetti dei prestiti rivolti alle imprese. Si tratta della prima volta da quattro anni a questa parte, secondo il Regional Bank Lending Survey l'indagine periodica della Banca d'Italia che rileva l'andamen

Un computer riesce per la prima volta a tradurre una lingua morta : Le moderne tecniche di traduzione automatica che si usano per tradurre in tempo reale decine di lingue parlate quasi in ogni angolo del mondo, posso aiutare a decifrare e tradurre anche le lingue morte. L’idea è stata di Jiaming Luo e Regina Barzilay del Massachusetts Institute of Technology, e Yuan Cao del laboratorio di Intelligenza Artificiale di Google. Unendo le forze hanno sviluppato una tecnica in grado di decifrare le lingue ...

HIV - cura elimina per la prima volta il virus con ‘taglia-incolla’ del DNA e antiretrovirali : Per la prima volta, gli scienziati sono riusciti ad eliminare il virus dell'HIV da un gruppo di topi infettati. La cura unisce due interventi differenti, da un lato la terapia antiretrovirale e dall'altro l'editing genetico del CRISPR-Cas9, conosciuto come 'taglia-incolla' del DNA. Vediamo insieme come funziona la potenziale cura contro l'HIV.Continua a leggere

La svolta di Bruxelles : una donna per la prima volta a capo della Commissione : Una donna per la prima volta alla guida della Commissione europea. Una donna per la prima volta a capo della Bce. Riparte da qui la nuova legislatura europea: da due volti femminili che segnano una svolta nella storia delle istituzioni Ue, ma che al tempo stesso ribadiscono con chiarezza la centralità di Parigi e Berlino nei giochi di potere. Anche...

Fibromialgia - per la prima volta trovata un’associazione con i batteri intestinali : Analizzando il DNA prelevato da campioni di feci un team di ricerca canadese ha scoperto per la prima volta un'associazione tra le caratteristiche del microbiota intestinale e la Fibromialgia. I pazienti colpiti dalla patologia, infatti, presentano concentrazioni diverse di una ventina di specie di batteri rispetto ai soggetti in salute. Speranze per diagnosi più rapide e una cura.Continua a leggere

Luna - nel 2024 sbarcherà per la prima volta una donna : La missione Artemis, targata Nasa, porterà un'astronauta sulla Luna nel 2024: un progetto ambizioso per gli Stati Uniti e una specie di “trampolino di lancio” verso Marte. Nel 2024 sarà una donna, per la prima volta, a mettere piede sulla Luna. Questo è l’obiettivo del progetto della Nasa denominato Artemis. Il nome è molto evocativo: ci riporta ad Artemide, una donna, ma soprattutto la dea della caccia, fiera e coraggiosa. ...

Zaino bimbi per la scuola : per la prima volta sappiamo quale dovrebbe il peso massimo : Gli scienziati hanno calcolato quanto dovrebbero pesare gli zaini scolastici dei bambini delle elementari in base al loro peso corporeo, onde evitare eventuali ripercussioni sullo sviluppo dei più piccini. A darci una risposta scientifica, finalmente, sono i ricercatori della University of Granada ed della John Moores University che hanno stabilito le raccomandazioni per un appropriato peso dello Zaino per i bambini delle ...

Tour de France 2019 : Mark Cavendish non sarà al via della Grande Boucle per la prima volta dal 2007 : Mark Cavendish non prenderà parte al Tour de France 2019, che scatterà sabato 6 luglio a Bruxelles. Lo sprinter britannico è stato escluso dalla Dimension Data per la squadra che gareggerà alla Grande Boucle di quest’anno, mancando l’appuntamento con la corsa a tappe transalpina per la prima volta dal 2007. Cavendish vanta uno straordinario ruolino di marcia al Tour, con la bellezza di 30 successi di tappa ed un’affermazione ...