La politica economica dadaista dei gialloverdi

(Di giovedì 4 luglio 2019) Chiacchierata "casual" tra Michele Boldrin e Luciano Capone sulladei: la manovra di Banksy (con meccanismo di autodistruzione), il moltiplicatore keynesiano e la curva di Laffer, la promessa di austerità espansiva e la fart tax. Tutto in un anno.

