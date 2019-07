“La mamma è viva” Il racconto choc dei figli di Roberta Ragusa

caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2019) Parole importanti quelle che hanno pronunciato idi, la donna scomparsa la notte a cavallo fra 13 e 14 gennaio 2012 a Gello di San Giuliano Terme (Pisa) e che vede come unico imputato responsabile il marito, Antonio Logli. “Speriamo non si sia rifatta una vita senza di noi. Papà non l’ha uccisa”, hanno detto a Nuzzi durante l’intervista rilasciata a Quarto Grado. Alessia, che aveva solo 11 anni quando la madre è scomparsa, ha ricordato quell’ultima notte: “Mi sono addormentata, poi la mattina seguente mi sono risvegliata nel mio letto. Ricordo che era sabato e non andavo a scuola. Dopo poco è arrivata Sara e già questa non era una cosa usuale. Ho capito che qualcosa non andava dopo che ho visto sul piazzale fuori casa i carabinieri con i cani Ricordo lo sconforto di quel momento: non capivo molto quello che stava succedendo poi però più il tempo passava più ...

RedRonnie : Ma come si permettono i commentatori di @RaiDue nella diretta #Universiadi #Universiade2019 di criticare la città d… - RedRonnie : Ma come si permettono i commentatori di @RaiDue nella diretta #Universiadi2019 di criticare la città di Napoli con… - marattin : Quando la Juve fu eliminata in Champions League dall’Ajax, in rete girava un coro canzonatorio sull’aria di “Mamma… -