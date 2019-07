La finale dei Mondiali femminili sarà Stati Uniti-Olanda

Mondiali Beach Volley – Definiti gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale femminili : ecco le avversarie di Menegatti-Orsi Toth : Definiti gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale femminili dei Mondiali di Beach Volley: Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth affronteranno le argentine Gallay-Pereyra Sono stati Definiti gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale femminili nei Campionati Mondiali di Amburgo. Le azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, che hanno chiuso la pool a punteggio pieno e da prime in classifica, domani alle ore 16 incontreranno le ...

Gli Stati Uniti giocheranno la finale dei Mondiali di calcio femminili : La nazionale femminile statunitense ha battuto 2-1 l’Inghilterra nella prima semifinale dei Mondiali di calcio e si è qualificata alla finale in programma domenica 7 luglio al Parc OL di Lione. Tutti i gol della semifinale sono Stati segnati nel

Usa - Inghilterra - la semifinale dei Mondiali Calcio femminile : dove vederla in TV e in streaming : Gli Stati Uniti affrontano stasera l'Inghilterra nella semifinale dei Mondiali 2019 di Calcio femminile.

Risultati Copa America 2019/ Diretta gol live score dei quarti di finale : Risultati Copa America 2019: la Diretta gol live score delle partite attese oggi 28 giugno, valide per i quarti di finale.

WTA Eastbourne – Kiki Bertens vince il big match dei quarti di finale : Sabalenka ko al terzo set : Kiki Bertens trionfa nei quarti di finale del WTA di Eastbourne: la tennista olandese supera Aryna Sabalenka al terzo set Dopo 2 ore e 6 minuti distribuite su 3 set, Kiki Bertens stacca il pass per la semifinale del WTA di Eastbourne. La tennista olandese, numero 4 del ranking mondiale femminile, si è imposta su Aryna Sabalenka, numero 10 WTA, con il punteggio di 4-6 / 6-3 / 4-6.L'articolo WTA Eastbourne – Kiki Bertens vince il big ...

Gold Cup - gli Usa battono Panama e vincono il girone D : gli accoppiamenti dei quarti di finale [FOTO] : Si è chiusa la prima fase della Concacaf Gold Cup in corso negli Usa, in Costa Rica e Giamaica. Grazie al gol segnato da Altidore al 67′, gli Stati Uniti hanno battuto il Panama chiudendo il girone D a punteggio pieno. Qualificati anche i panamensi, grazie ai 6 punti conquistati nelle prime due gare. Eliminate invece Guyana e Trinidad e Tobago, che nell’altro ininfluente match della terza giornata hanno pareggiato 1-1. Nel ...

Mondiale femminile – Data - orario e avversaria dell’Italia : il programma dei quarti di finale : Mondiale femminile – Con la vittoria dell’Olanda sul Giappone si sono conclusi gli ottavi di finale del Mondiale femminile e si è definito il tabellone dei quarti. Norvegia – Inghilterra 27/06, ore 21, a Le Havre; Francia – Usa 28/06, ore 21, a Parigi; Italia – Olanda 29/06, ore 15, a Valenciennes; Germania – Svezia 29/06, ore 18.30, a Rennes.L'articolo Mondiale femminile – Data, orario e ...

Mondiali di calcio femminili – Avversaria - data e orario dei quarti di finale dell’Italia : ecco chi sfideranno le azzurre : Sarà Italia-Olanda: le azzurre conoscono la loro Avversaria dei quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile Giornata memorabile, quella di oggi, per le azzurre del calcio, che hanno battuto la Cina 2-0, grazie alla reti di Giacinti e Galli, staccando il pass per i quarti di finale dei Mondiali femminili in corso in Francia. La squadra guidata dal ct Milena Bertolini ha festeggiato per il fantastico traguardo raggiunto, per poi ...

L’Italia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali femminili : La Nazionale ha battuto 2-0 la Cina stabilendo il miglior risultato italiano in un Mondiale: ai quarti giocherà contro Olanda o Giappone

Boxe - Europei 2019 : Francesco Maietta si arrende a French - eliminato agli ottavi di finale dei 60 kg : Niente da fare per Francesco Maietta contro il britannico Calum French agli ottavi di finale della categoria 60 kg agli Europei 2019 di Boxe. Il nostro peso leggero è stato sconfitto per split decision (4-1) da un avversario quotato, bronzo continentale due anni fa e pretendente alle medaglie anche in questa edizione del torneo che si sta disputando nella cornice degli European Games. L’azzurro ha cercato di dire la sua a Minsk ...

Italia-Cina - per i quarti di finale dei Mondiali : La Nazionale di calcio femminile non ha mai superato un turno nel tabellone di un Mondiale: ci proverà stasera a Montpellier

Judo - Europei 2019 : le prime volte di Apotekar e di Adamian. Mungai si ferma agli ottavi di finale dei -90 kg : Una giornata avara di soddisfazioni per i colori azzurri quella degli Europei 2019 di Judo a Minsk. Le eliminazioni al primo turno di Giuliano Loporchio (-100 kg) e di Vincenzo D’Arco (+100 kg) hanno lasciato il segno e purtroppo sono state completate dall’eliminazione negli ottavi di finale di Nicholas Mungai (-90 kg) per mano dello slovacco Milan Randl, risultato che non ci si aspettava alla vigilia. Andiamo, quindi, ad analizzare i ...

Il finale di The Big Bang Theory su Infinity e JOI il 24 giugno - ultimi due episodi per dire addio alla comedy dei record : addio alla comedy più longeva di sempre: arriva finalmente in Italia il finale di The Big Bang Theory, l'ultimo doppio episodio per salutare Leonard, Sheldon, Penny, Raj, Howard, Amy e Bernadette. Stasera, lunedì 24 giugno, Premium JOI manderà in onda l'atto conclusivo della serie, in cui vedremo i protagonisti alle prese con molte novità. Sheldon e Amy riusciranno a vincere l'ambito Premio Nobel? Qual è il segreto che lega Penny e Leonard? ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Ciampi primo a pari merito con Correia nella finale dei 200 stile libero uomini : Matteo Ciampi vince la finale dei 200 stile libero maschili del Trofeo Sette Colli: il nuotatore azzurro chiude a pari merito con il brasiliano Correia Un’altra prestigiosa vittoria per il Nuoto azzurro al Trofeo Sette Colli, kermesse di Nuoto che si sta svolgendo presso la piscina del Foro Italico. Matteo Ciampi vince in rimonta la finale dei 200 stile libero con il crono di 1’47?62, stesso tempo del brasiliano Correia che condivide ...